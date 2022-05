Novela z dielne MPSVR je pre sporenie v 2. pilieri pozitívnou zmenou

dnes 14:31 -

Novela predstavená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR je pre sporenie v 2. pilieri pozitívnou zmenou. Uviedol to Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko, k hlavným bodom dôchodkovej reformy, ktoré predstavil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v pondelok (2. 5.).

"Zároveň však musím povedať, že navrhovaným zmenám chýba jedna dôležitá časť, a to nástroje s reálnym potenciálom zlepšiť celkové výnosy fondov 2. piliera. Pretože najmä niektoré akciové fondy dlhodobo výrazne zaostávajú za benchmarkami a štátnymi dôchodkovými schémami vo vyspelých krajinách sveta," priblížil Búlik.

Predvolená investičná stratégia pre nových sporiteľov a najmä presun sporiteľov z garantovaných do rastových fondov sú podľa neho jednoznačne správnym krokom. "Kým pri mladých ľuďoch je tento krok viac-menej symbolický, keďže mladí ľudia si aj dnes v drvivej väčšine vyberajú indexový alebo akciový fond, pri existujúcich sporiteľoch vo vyššom veku je to kľúčové rozhodnutie," poznamenal.

Pozitívom je podľa Búlika presun úspor do rastových fondov všetkých sporiteľov do 54 rokov. Dôležité podľa neho je, že proti presunu treba aktívne namietať, čo pravdepodobne urobí len menšina sporiteľov.

Poznamenal, že MPSVR je však príliš opatrné a konzervatívne v tom, že sprísnilo presun úspor do garantovaných fondov od veku 45 rokov. Od tohto veku má DSS povinne presúvať 12,5 % úspor do garantovaného fondu.

Celej zmene podľa Búlika chýba však dôležitá časť, a to sú nástroje vedúce k zvýšeniu výkonnosti fondov v 2. pilieri. Najmä niektoré akciové fondy totiž zaostávajú za trhovými benchmarkami a v porovnaní s indexmi sú ich výsledky slabé.

"Plusom je rozhodne obmedzenie jednorazového výberu nasporenej sumy v 2. pilieri. Sporenie v 2. pilieri z odvodov a bez zdanenia by jednoznačne malo byť viazané výlučne na zvýšenie životného štandardu na dôchodku," dodal Búlik.

Podľa slov investičného analytika spoločnosti FinGO.sk Františka Burdu je dôchodok dlhodobý projekt, a teda čím dlhší horizont sporiteľom ostáva do dôchodku, tým viac by mali mať svoje prostriedky zainvestované rizikovejšie, čo najviac v akciách. "Preto by mali byť sporitelia vo veku do 54 rokov v negarantovaných fondoch, ktoré z dlhodobého hľadiska prinášajú vyšší výnos," doplnil Burda.

Minister práce Krajniak v pondelok (2. 5.) informoval, že MPSVR dáva do pripomienkového konania novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Tá navrhuje napríklad zníženie niektorých poplatkov pre dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), zavedenie predvolenej investičnej stratégie či zrušenie možnosti jednorazovej výplaty nasporených peňazí z 2. dôchodkového piliera.

Výraznou zmenou oproti súčasnosti je zrušenie možnosti jednorazovej výplaty nasporenej sumy v 2. pilieri. Počas prvých desiatich rokov by mali dôchodcovia od DSS postupne dostať polovicu z nasporenej sumy a potom si môžu za druhú polovicu zakúpiť doživotný dôchodok. Dovtedy bude možné zostávajúce úspory dediť. Výhodou je, že prvých desať rokov sa bude časť úspor ďalej zhodnocovať.