Spoločnosť Sanagro plánuje dodať z nového chovu na trh pol milióna biovajec

dnes 11:16 -

Chov sliepok vo voľnom výbehu s cieľom produkcie biovajec rozbehla spoločnosť Sanagro na svojej ekofarme Bos-Por Agro v Húškach v Borskom Svätom Jure v okrese Senica.

Na farme aktuálne chová 2000 nosníc, pričom ich mesačná produkcia sa odhaduje na 50.000 vajec. Ročne by ich tak na slovenský trh malo smerovať viac ako pol milióna. Výbeh pre nové nosnice sa rozprestiera na ploche presahujúcej jeden hektár. "Cieľom je podporovať zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, ktorá pri produkcii vajec neustále klesá. Zároveň je snahou dodávať spotrebiteľovi bezpečné potraviny s vysokou kvalitou. Podiel Slovenska na produkcii biovajec a v oblasti chovu sliepok vo voľnom výbehu je zanedbateľný," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Tomáš Kohút.

Podľa oficiálnych štatistík nie je Slovensko v produkcii vajec sebestačné a asi 10 % ročnej spotreby musí na trh dovážať. "Vlani sa podľa odborníkov sebestačnosť v produkcii dostala na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Samotný chov sliepok v ekologickom režime, teda produkcia biovajec, predstavuje u nás len veľmi malé percento. Veríme, že po kauzách s nekvalitnými dovozovými vajcami či po ukončení klietkového chovu sliepok a zákaze predaja vajec z tohto chovu budú mať slovenské biovajcia ešte väčší potenciál," spresnil Kohút.

Ako doplnil, vajcia sú určené na predaj do slovenských veľkoobchodných i maloobchodných sietí, farmárskych predajní či k spracovateľom. "Ambícia je premeniť tradičné družstvá na moderné farmy, ktoré budú prispievať k produkcii domácich potravín. Chceme tým podporiť nezávislosť od dovozu potravín zo zahraničia. Zároveň to chceme robiť s vysokým ohľadom na kvalitný život hospodárskych zvierat. Spoločnosť do modernizácie technológií fariem dosiaľ investovala viac ako 3 milióny eur," informoval generálny riaditeľ.