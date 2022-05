Novela zákona o energetike má priniesť nových účastníkov trhu s energiami

dnes 17:46 -

Okrem výrobcov, prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy a siete či dodávateľov plynu a elektriny by mali pribudnúť na trhu s energiami aj aktívni odberatelia, energetické spoločenstvá, prevádzkovatelia zariadení na uskladňovanie elektriny či agregátori. Vyplýva to z novely zákona o energetike z dielne ministerstva hospodárstva, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Zmena vychádza z balíka opatrení EÚ, známeho ako Čistá energia pre všetkých Európanov.

Zákon o energetike upravuje podnikanie v energetických odvetviach, ustanovuje práva a povinnosti jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou a plynom a pravidlá pre výkon štátnej správy v energetike. "Základné princípy, z ktorých súčasná zákonná úprava vychádza, sú v rámci členských štátov EÚ naďalej platné, dochádza však k rozšíreniu niektorých z nich, respektíve k zavádzaniu nových princípov a rovnako nových účastníkov trhu s elektrinou (a plynom) v záujme podpory jednotného trhu s elektrinou, stability a bezpečnosti trhu s elektrinou a zaistenia ochrany jednotlivých subjektov, najmä koncových odberateľov elektriny," uviedol rezort hospodárstva v dôvodovej správe k materiálu.

Okrem právnej úpravy nových účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom má novela zákona o energetike priniesť aj právnu úpravu uskladňovania elektriny a zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa či úpravu doterajších právnych podmienok pre nasadzovanie tzv. inteligentných meracích systémov do konkrétnych odberných miest.

Na dosiahnutie a udržanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej alebo distribučnej sústavy v reálnom čase definuje novela aj nové práva a povinnosti prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Prijatie uvedenej novely zákona o energetike je jedným z míľnikov, ktorého splnenie umožní čerpanie finančných prostriedkov EÚ z Plánu obnovy a odolnosti SR na investície zamerané na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie flexibility elektroenergetického systému.