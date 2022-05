Merať nemerateľné: Prečo sú oficiálne údaje o inflácii iba veľmi hrubé ukazovatele

Zdroj: Mises Institute

Foto: getty images

dnes 0:21 -

Zásadným problémom výpočtu cenovej hladiny je predpoklad, že peniaze by merali hodnotu tovaru. Tento prístup zamieňa hodnotu s výmennými pomermi. Ceny peňazí neodrážajú hodnotu tovaru, a preto nič nemerajú. V dôsledku toho tiež nemá zmysel hovoriť o „cenovej hladine“.



Keď ľudia hovoria o „cenovej hladine“, majú na mysli obraz hladiny kvapaliny, ktorá stúpa alebo klesá podľa nárastu alebo poklesu jej množstva, ale ktorá, ako kvapalina v nádrži, vždy stúpa rovnomerne. Ale pri cenách neexistuje nič také ako „úroveň“. Ceny sa nemenia v rovnakom rozsahu súčasne. Vždy existujú ceny, ktoré sa menia rýchlejšie, rastú alebo klesajú rýchlejšie ako iné ceny, napísal Ludwig von Mises.



Cena nie je to isté čo hodnota. Cena dáva zmysel len ako cenová relácia, ako relatívne ceny. Ako také pomáhajú človeku zorientovať sa v prevládajúcich podmienkach na trhu. Ceny odpovedajú na otázku, ktoré tovary a služby stoja viac a ktoré alternatívy stoja na trhu menej v porovnaní s inými tovarmi. Ceny ako také sú trhovým fenoménom, ktorý sa objavuje ako výmenné pomery a nemôžu zmysluplne vznikať mimo trhov.



Relatívne ceny označujú prevládajúce podmienky relatívneho nedostatku. Pomer ceny je nepriamo úmerný výmenným pomerom. Napríklad, ak sa jedna jednotka tovaru A vymení za dve jednotky tovaru B, A stojí dvakrát toľko ako B, pokiaľ ide o príslušné peňažné jednotky. Ako je zrejmé pri absolútnej cenovke v rôznych menách, samotný údaj o cene je irelevantný a má zmysel len ako pomer k iným cenám.



Peniaze slúžia ako prostriedok výmeny. Používanie peňazí umožňuje obísť potrebu „dvojitej zhody túžob“ vecných výmen a ako také sú peniaze trhovým fenoménom. Peniaze slúžia ako všeobecný prostriedok výmeny. Nič nemerajú. Rovnako ceny majú zmysel len ako pomery. Pretože mierka aj meraný objekt podliehajú zmenám, meranie teda nie je možné.



Posadnutosť „cenovou hladinou“ veľmi poškodila menovú politiku. Väčšina moderných centrálnych bánk praktizuje takzvané cielenie inflácie bez toho, aby si plne uvedomovala, že miera inflácie ako ich indikátor je chiméra. Centrálne banky tým ignorujú, že ich smerovník je fantóm a navyše, že myšlienka, že by cenová hladina mala sama neustále rásť, nedáva ekonomický zmysel. Z pohľadu monetárnej teórie rakúskej školy nie je zdesenie tvorcov menovej politiky z ich opakovaného zlyhania prekvapením ani historicky ničím novým. Oficiálna miera inflácie zavádza centrálnych bankárov aj operátorov finančného trhu.







Zatiaľ čo cenové pomery sú pre jednotlivý ekonomický subjekt jednoznačnou realitou a usmerňujú jednotlivca pri výbere, nemožno to povedať o takzvanej cenovej hladine. Štatistickými úradmi zverejnená „miera inflácie“ vraj ukazuje, ako sa v priebehu času menila takzvaná cenová hladina. Čo má však táto úroveň predstavovať? Na rozdiel od relatívnych cien, ktoré možno pozorovať, cenový index v ekonomike neexistuje inak len ako vymyslená štatistika.



Veľmi problematickým pojmom je takzvaná cenová hladina. Jeho výpočet si vyžaduje ako prvý krok kritérium, ktoré tovary zaradiť a ktoré tovary vynechať. V reálnej ekonomike existuje toľko rôznych a diferencovaných produktov, že je nemožné zahrnúť ich všetky do reprezentatívneho trhového koša. Niektoré tovary sa kupujú denne, iné len párkrát za život. Okrem toho existujú tovary, ktoré sú časom nahradené inými tovarmi a potom z trhu miznú alebo strácajú svoj význam.



Každá domácnosť, každý človek a každý región má špecifický vzorec spotreby. Aj keby boli všetky budovy rovnakého typu, líšili by sa svojou polohou, a preto by mali veľmi rozdielne ceny. Aj keď ide o taký jednoduchý tovar, akým je vajce, bližší pohľad odhalí, že sa od seba odlišujú oveľa viac ako len veľkosťou a farbou.



V modernej ekonomike navyše prichádzajú na trh stále nové produkty. Niektoré z nich sú len miernymi úpravami existujúcich produktov, iné sú však unikátne nové. Ako je možné porovnať cenový priemer z jedného obdobia a druhého? Ako možno tvrdiť, že cenová hladina vzrástla alebo klesla, keď samotný štatistický trhový kôš, ktorý slúži ako stupnica, podlieha zmenám? Ako sa dajú určiť zmeny kvality? Stavidlá sú otvorené manipulácii, keď je na štatistických úradoch, aby určili sumu, ktorú by takéto vnímané zmeny kvality predstavovali, ako sa to stáva pri takzvanom hedonickom výpočte inflácie. Podľa tohto postupu sa od ceny odpočítava predpokladané „zlepšenie kvality“, najmä pri technických výrobkoch. Tento tovar sa tak dostáva do košíka za nižšiu cenu, ako stojí na trhu. Tento postup znižuje štatistickú mieru inflácie a zvyšuje hodnotu miery rastu.







Aj keby výber týkajúci sa výberu produktov a služieb, ktoré sa majú zahrnúť do spotrebného koša, mohol byť úplne dokonalý, čo je nemožné, nasleduje problém, ako získať cenové ponuky. Kde, kedy a ako často budú pozorovatelia cien navštevovať obchody a trhoviská, aby zaregistrovali ceny? Mnoho produktov má rôzne ceny na rôznych miestach a v rôznych časoch. Ten istý let má rôzne ceny v závislosti od toho, kedy bola letenka zakúpená. Hotely účtujú vyššie ceny za rovnakú izbu a služby v hlavnej sezóne ako mimo sezóny.



Cenový index je štatistická ilúzia založená na chimére pevného koša tovarov ako mernej jednotky. Neexistuje žiadna vedecká metóda merania cenovej hladiny. Môže sa majiteľ domu nazvať bohatším, keď index cien nehnuteľností stúpne? Pre človeka, ktorý býva vo vlastnom dome a neplánuje ho predávať, nie sú dôležité ani ceny nehnuteľností na bývanie, ani výška nájomného. Podobná situácia je aj na burze. Zbohatol národ, keď index akciového trhu vzrástol?



Neexistuje nič také ako cenová hladina pre celú ekonomiku alebo celkové bohatstvo spoločnosti. Každý človek, každá rodina a každý región má inú cenovú štruktúru. Každý má svoje vlastné variácie kúpnej sily svojich peňazí. Čo človek môže urobiť, je spočítať náklady na vlastný nákupný košík a spočítať si jeho náklady v porovnaní so svojimi príjmami. Takýto výpočet ukazuje, či individuálna kúpna sila vzrástla alebo klesla. Robiť to pre celú ekonomiku nemá zmysel. Je to rovnako zbytočný postup ako bežná prax výpočtu celkového ekonomického bohatstva sčítaním cien majetku, dlhopisov a akcií a tvrdením, že ide o národné bohatstvo.

Ludwig von Mises kritizoval metódy takýchto makroekonomických výpočtov už dávno, keď napísal:

Všetky metódy navrhované na meranie zmien kúpnej sily peňažnej jednotky sú viac-menej nevedome založené na iluzórnom obraze večnej a nemennej bytosti, ktorá pomocou nemenného štandardu určuje množstvo uspokojenia, ktoré mu jednotka peňazí prináša. Je nesprávnym odôvodnením tejto zle premyslenej myšlienky, že to, čo sa chce, je len meranie zmien v kúpnej sile peňazí. Jadro pojmu stabilita spočíva práve v tomto koncepte kúpnej sily.

Ako všeobecné hodnotenie sú k dispozícii iba pseudoškály. Hodnotenie benefitov produktu je subjektívne, individuálne. Hodnota tovaru závisí od osobného posúdenia meniacich sa okolností. Podľa tohto subjektívneho hodnotenia si jednotlivec vyberie podľa relatívnych cenových zmien.



Makroekonomické ekonomické štatistiky sú konštrukty. Pri „meraní inflácie“ sa mení cena ako predmet merania a trhový kôš ako meradlo. Bez konštantnej stupnice nie je možné meranie. Čo sa dá správne merať, je peňažná zásoba. Jeho zmenou je správne používanie pojmu „inflácia“ a „miera inflácie“. Čo sa však javí ako objektívny štandard merania v cenovej štatistike, je chybná snaha merať nemerateľné. Čísla, ktoré sa zverejňujú ako oficiálne údaje o inflácii, sú prinajlepšom veľmi hrubé ukazovatele. Brať tieto čísla za nominálnu hodnotu je naivné a škodlivé.

Autorom je Antony P. Mueller, nemecký profesor ekonómie, ktorý v súčasnosti vyučuje v Brazílii.