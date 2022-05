Predaním zhabaného majetku oligarchov pomôžeme Ukrajine

Zdroj: the conversation

Prezident Joe Biden v rámci svojho návrhu najnovšieho balíka pomoci Ukrajine žiada zákonodarcov o právomoc formálne skonfiškovať majetok sankcionovaných oligarchov, aby zaplatili za „nápravu škôd, ktoré Rusko spôsobilo... a pomohli vybudovať Ukrajinu“. Snemovňa už schválila návrh zákona, ktorý nabáda Bidena, aby predal aktíva, ale nedala mu na to konkrétne oprávnenie.



Iné návrhy povzbudzujú Bidenovu administratívu, aby predala desiatky miliárd dolárov aktív ruskej centrálnej banky, ktoré zmrazila. Z vyhlásenia Bieleho domu nie je jasné, či Biden plánuje ísť aj po štátnom majetku.



To, že s týmto návrhom išiel do Kongresu, aby získal povolenie, naznačuje, že jeho právnici veria, že súčasný zákon povoľuje iba zmrazenie a nie predaj cudzieho majetku v priebehu medzinárodnej krízy. Myšlienka prinútiť Rusko, aby zaplatilo reparácie za škody na Ukrajine, je očividne príťažlivá, ale na prvom mieste musí byť dodržiavanie ústavného a medzinárodného práva.



Zmrazovanie vs. konfiškácia

Aký je rozdiel medzi zhabaním alebo zmrazením majetku – zákazom komukoľvek disponovať s majetkom alebo ho používať alebo si z neho brať príjem – a jeho konfiškáciou? Zmrazovanie ničí ekonomické výhody vlastníctva. Majiteľ si však zachováva aspoň nádej, že keď sa konflikt skončí a príkaz na zmrazenie vyprší, majetok – alebo jeho ekvivalent v peniazoch – sa mu vráti. Konfiškácia znamená predaj majetku a odovzdanie výnosu spolu so zabavenou hotovosťou určenému príjemcovi – v tomto prípade ľuďom konajúcim v mene Ukrajiny.



Zákon International Economic Emergency Power Act z roku 1977 povoľuje iba zmrazenie a nie predaj cudzieho majetku v priebehu medzinárodnej krízy. Americký Kongres prijal tento zákon, aby nahradil zákon Trading With the Enemy Act z roku 1917, ktorý dal prezidentovi oveľa širšiu právomoc konať proti americkým protivníkom vo vojne a mimo nej.



Odvtedy USA často využívajú právomoc zabaviť majetok patriaci zahraničným jednotlivcom alebo národom ako ekonomickú sankciu na potrestanie toho, čo považujú za "zlé správanie". Napríklad po tom, čo Irán zaútočil na americkú ambasádu v Teheráne a zmocnil sa jej, vláda USA zabavila miliardy dolárov iránskych aktív v USA, vrátane hotovosti a majetku. USA tiež zmrazili aktíva Venezuely a Talibanu kvôli väzbám na terorizmus a ruských jednotlivcov považovaných za zodpovedných za porušovanie ľudských práv.







Vo všetkých týchto prípadoch si Spojené štáty zahraničný majetok radšej podržali, než by ho predali. V niektorých prípadoch využili zaistený majetok ako vyjednávací prvok smerom k budúcemu vysporiadaniu. V roku 2016 Obamova administratíva slávne vrátila Iránu 400 miliónov USD, ktoré USA zabavili po obliehaní veľvyslanectva v roku 1979 – doručením stohov švajčiarskych frankov napchaných do Boeingu 737. V iných prípadoch zostávajú aktíva pod vládnou kontrolou a spravované úradom ministerstva financií USA v nádeji, že sa nakoniec podarí dosiahnuť nejaký kompromis.



Patriot Act, prijatý po 11. septembri, vytvoril obmedzenú výnimku zo zákazu konfiškácie v prípadoch, keď sú Spojené štáty vo vojne. USA túto autoritu nikdy nevyužili. Aj napriek čoraz ostrejšej rétorike, zvýšeným sankciám a rastúcej pomoci Ukrajine, USA nie sú vo vojne s Ruskom.



Náprava hrubých priestupkov

Základný princíp spravodlivosti hovorí, že ten, kto spôsobí škodu a poruší zákon, by mal za to zaplatiť. V medzinárodnom práve sa to označuje výrazom „reparácie“. Ako uvádza Organizácia Spojených národov, „Adekvátna, účinná a rýchla náprava je určená na podporu spravodlivosti nápravou hrubých porušení medzinárodného práva v oblasti ľudských práv alebo závažných porušení medzinárodného humanitárneho práva.“



V nedávnej histórii si víťazi často vynútili reparácie na porazených vo vojne – ako tomu bolo po prvej aj druhej svetovej vojne – najmä ak sú považovaní za zodpovedných za obrovskú skazu a smrť. Rusko spôsobilo na Ukrajine hroznú skazu. Niekoľko miest, vrátane Mariupolu, je takmer zničených a dôkazy o vojnových zločinoch na miestach ako Bucha pribúdajú. Dáva teda zmysel, že toľko učencov, zákonodarcov a ďalších by tvrdilo, že režim Vladimíra Putina a tí, ktorí majú prospech z jeho vlády, by to mali pomôcť zaplatiť. Nie je to ale také jednoduché, právne otázky sú jednou z hlavných prekážok a otvárajú možnosť to napadnúť na súde. Ďalší problém je politický. Konfiškácia majetku odoberá dôležité vyjednávacie možnosti pri akýchkoľvek budúcich rokovaniach, ako to bolo s Iránom a inými krajinami. Špecialisti na sankčné právo súhlasia s Bidenom, že Kongres musí schváliť nový zákon.







Potrestanie Ruska pri zachovaní právneho štátu

Otázkou potom je, ako by táto legislatíva mala vyzerať, aby sa vyhla stretu s medzinárodným právom a ústavou USA. Zdá sa, že stále existuje niekoľko obmedzení toho, čo môže Kongres urobiť. Napríklad piaty dodatok ústavy zaručuje riadny proces predtým, ako vláda môže skonfiškovať majetok súkromného občana. Platí to však pre majetok v USA, ktorý patrí cudziemu občanovi? Zdá sa, že odpoveď je áno, aspoň podľa dvoch prípadov Najvyššieho súdu.



Výpredaj ruského štátneho majetku, ako sú aktíva centrálnej banky, vytvára ďalšie problémy. Medzinárodné právo poskytuje určitý stupeň imunity voči konfiškácii cudzím národom a ich majetku v zámorí. Mimo vojnového obdobia naráža na tieto výzvy konfiškácia štátneho majetku, vrátane amerických vkladov ruskej centrálnej banky.



Prípad, ktorý momentálne rieši Medzinárodný súdny dvor, rozhodne, či Spojené štáty porušili toto pravidlo, keď použili prostriedky zo zmrazených vkladov iránskej centrálnej banky na odškodnenie ľudí, ktorí vyhrali súd voči Iránu za podporu teroristov.



Dá sa súhlasiť s tým, že ruská invázia na Ukrajinu je nehorázna a vyžaduje si reakciu. To však neznamená, že by sa USA a ďalšie krajiny mali oháňať medzinárodným právom a americkou ústavou, aby tak urobili. Kongres by mal byť schopný vypracovať zákon, ktorý umožní skonfiškovať niektoré aktíva bez porušenia riadneho procesu alebo medzinárodného práva. Ignorovanie týchto otázok by mohlo spôsobiť trápne súdne neúspechy, ktoré sťažia pomoc Ukrajine.