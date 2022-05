Bill Gates pre Financial Times: Nechcem byť hlasom záhuby a temnoty, ale to najhoršie môže byť stále pred nami

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 16:20 -

„Stále nám hrozí, že táto pandémia vygeneruje variant, ktorý by bol ešte priepustnejší a ešte smrteľnejší,“ povedal v nedeľu pre Financial Times spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft a obhajca verejného zdravia. „Nie je to pravdepodobné, nechcem byť hlasom záhuby a temnoty, ale je to oveľa vyššie ako 5 % riziko, že v tejto pandémiu sme ešte nezažili to najhoršie.”



Nové prípady Covid, poháňané podvariantom BA.2 omikrónového kmeňa Covid, v súčasnosti rastú, ale úmrtia súvisiace s Covidom klesajú. Avšak ako Gates poznamenáva, vírus by mohol potenciálne znova zmutovať. Pre Gatesa je doterajším ponaučením z pandémie to, že preventívne plánovanie a ochranné opatrenia by mohli svetu pomôcť lepšie zvládnuť budúce pandémie. Je to základný koncept jeho pripravovanej knihy „Ako predchádzať ďalšej pandémii“, ktorá má vyjsť koncom tohto roka.



Jedným z návrhov, ako hovorí, je, aby Svetová zdravotnícka organizácia spustila globálny dohľadový tím pozostávajúci z odborníkov, ktorí dokážu rýchlo rozpoznať nové zdravotné hrozby na celom svete a rýchlo sa skoordinovať s globálnymi vládami, aby zabránili tomu, že budúce choroby prerastú do pandémie.







Gates, ktorý svoju navrhovanú pracovnú skupinu označil za iniciatívu „Global Epidemic Response and Mobilization“ (GERM), povedal pre Financial Times, že táto myšlienka si bude vyžadovať značné finančné investície od WHO a jej členských krajín, aby sa vytvoril globálny tím expertov, vrátane epidemiológov a virológov, a poskytnúť im nástroje, ktoré potrebujú na proaktívne identifikovanie a potlačenie budúcich ohnísk.



Je to plán, ktorý Gates predtým predstavil na konferencii TED v roku 2022 v apríli, kde poznamenal, že WHO bude pravdepodobne musieť minúť viac ako 1 miliardu dolárov ročne na takýto globálny tím. Je to drahé, ale náklady na ďalšiu pandémiu by mohli byť oveľa vyššie. „Musíme minúť miliardy, aby sme ušetrili bilióny.“



Medzinárodný menový fond (MMF) odhadol, že pandémia Covid bude stáť globálnu ekonomiku do roku 2024 viac ako 12,5 bilióna dolárov. Podľa WHO zomrelo na koronavírus už viac ako 6,2 milióna ľudí na celom svete. Gates opakovane povedal, že v posledných rokoch svet nebol na túto pandémiu riadne pripravený.



„Zdá sa mi divoké, že sme sa nedokázali pozrieť na túto tragédiu a v mene občanov sveta neuskutočnili tieto investície,” povedal Gates v nedeľu pre Financial Times.



Medzi navrhovaným tímom GERM a ďalšími návrhmi z jeho pripravovanej knihy – vrátane boja proti dezinformáciám a globálnej dostupnosti vakcín – Gates uviedol, že jeho cieľom do roku 2022 je „uistiť sa, že Covid-19 bude poslednou pandémiou“.



A hoci varuje, aby sme sa neuspokojili s pretrvávajúcimi rizikami Covidu, miliardár tiež vyjadril optimizmus, že koronavírus bude do tohto leta lepšie zvládnuteľný. V januári uviedol, že v ideálnom prípade bude väčšina Američanov nakoniec schopná vysporiadať sa s Covidom ako so „sezónnou chrípkou.”