WSJ: Musk plánuje spoplatniť Twitter a tri roky po kúpe ho znova uviesť na burzu

Zdroj: ČTK;CNBC

Foto: TASR/AP

včera 15:58 -

Miliardár podpísal dohodu o kúpe Twitteru za 44 miliárd dolárov, ktorou sa firma po deviatich rokoch z burzy stiahne. Musk zároveň v utorok na twitter napísal, že spoločnosť by mohla začať vyberať za svoje služby mierne poplatky od firiem a vlád.

Muskovu zmluvu o kúpe Twitteru ešte musia schváliť úrady a akcionári. Očakáva sa, že proces bude dokončený ešte tento rok. Musk podľa WSJ predniesol výrok o znovuuvedení Twitteru na burzu pred investormi, od ktorých sa snaží získať pomoc na financovanie svojho nákupu.

"Twitter bude pre príležitostných užívateľov vždy zadarmo, ale pre komerčných/vládnych užívateľov tu možno bude mierny poplatok," napísal v utorok Musk.



V priebehu rokov Twitter nedokázal zarobiť ani zďaleka toľko peňazí ako iné platformy sociálnych médií, ako sú Facebook, Instagram a YouTube. Twitter už experimentuje s platenou predplatenou službou s názvom Twitter Blue v USA, Kanade, Austrálii a na Novom Zélande, ktorá ponúka ďalšie funkcie. Prémiová ponuka , ktorá v USA stojí 2,99 USD mesačne, poskytuje používateľom prístup k funkciám, ako je zrušenie tweetov a ukladanie tweetov do záložiek. Musk minulý mesiac povedal, že chce znížiť cenu Twitter Blue a urobiť zmeny v službe vrátane zavedenia zákazu reklám.





Za predpokladu, že sa akvizičná dohoda uzavrie a Musk prevezme vlastníctvo Twitteru, spoločnosť bude ovládaná najbohatším človekom na svete a niekým, kto bol silným kritikom platformy, ktorú používal právne spornými spôsobmi, väčšinou na zverejňovanie citlivých príspevkov o Tesle.

Hoci Musk naznačil, že jeho primárny záujem o Twitter súvisí s tým, čo považuje za cenzúru slobody prejavu spoločnosti, kritici Muska sa obávajú, že kontrola miliardára nad platformou bude mať za následok umlčanie ich hlasov a ostatných, s ktorými by mohol nesúhlasiť, pretože často blokuje kritikov zo svojho osobného účtu.

Na konferencii TED2022 vo Vancouveri minulý mesiac sa Musk podelil o to, ako by chcel, aby sa platforma zmenila pod jeho vlastníctvom.

„Myslím si, že je veľmi dôležité, aby existovala inkluzívna aréna pre slobodu prejavu,“ povedal v tom čase a uznal, že bude potrebná určitá miera obsahu, aby sa vysporiadali s explicitnými výzvami k násiliu a zabezpečili, že služba bude v súlade so zákonmi v krajine v ktorej pôsobí. Povedal tiež, že by vo všeobecnosti uprednostňoval „oddychové programy“ pred trvalými zákazmi, čo by mohlo naznačovať cestu pre bývalého prezidenta Donalda Trumpa, aby sa znovu pripojil k platforme pod Muskovou kontrolou. Twitter zakázal Trumpovi prístup na platformu po jeho tweetoch okolo povstania zo 6. januára v Kapitole s odvolaním sa na „riziko ďalšieho podnecovania násilia“.



Šéf Tesly navrhuje pre Twitter množstvo zmien. Už dávnejšie povedal, že ho chce vylepšiť o nové funkcie, sprístupniť algoritmy ako open source na zvýšenie dôvery, poradiť si so spamovacími robotmi a všetkých ľudí overovať. Tento týždeň na módnej prehliadke Met Gala v Metropolitnom múzeu umenia (MET) tiež uviedol, že chce, aby bol Twitter transparentný ohľadom radenia príspevkov a aby bol jeho softvér prístupný verejnej kritike. Rovnako sa potrebuje zbaviť robotov, trollov a podvodov. „Nechceme, aby boli ľudia oklamaní o svoje peniaze a podobné veci,” povedal Musk.