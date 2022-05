Návrhy protiinflačnej pomoci by mala vláda schvaľovať budúci týždeň

dnes 14:46 -

Legislatívne návrhy týkajúce sa tzv. protiinflačnej pomoci štátu ohrozeným skupinám obyvateľstva by mala vláda schvaľovať budúci týždeň. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

"Dohodli sme sa, že všetky (príslušné) legislatívne návrhy pôjdu na rokovanie (vlády) budúci týždeň. Ja už mám pripravené všetky podklady, ktoré potrebujem pre pomoc z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pripravené to mám, nepotrebujem pre to meniť zákony, mne stačia nariadenia vlády. Tie sú už teraz pripravené, budúci týždeň budeme o tom rokovať," spresnil.

Pomoc bude podľa neho vyplácaná postupne. "Postupne bude vyplácaná pre rôzne skupiny (obyvateľstva), podľa toho, ako rýchlo sa vedia prispôsobiť systémy na ministerstve vnútra, na ústredí práce. V zásade predpokladáme, že 100-eurový príspevok ako prídavok na dieťa by bol vyplácaný v júni, za mesiac máj," oznámil.

"Ak tu existujú štátom regulované subjekty v regulovaných odvetviach, ktoré počas pandémie zarábali násobne viac ako doposiaľ, tak považujem za logické, že minimálne časť z toho nadzisku použijeme vo forme zvýšeného výberu daní na pomoc miliónom ľudí, ktorí pomoc potrebujú. Toto je moja červená čiara," povedal Krajniak na margo toho, že pre koaličnú stranu SaS je červenou čiarou zvýšenie daní vybraným firmám, z ktorých sa pomoc ohrozeným skupinám má platiť.

Príjmy miest a obcí by sa pre vyplácanie pomoci podľa slov ministra práce nemali znižovať. "Narastajú im príjmy zo zvýšeného výberu daní, pretože aj pod vplyvom inflácie sa platy v ekonomike zvyšujú, a teda sa zvyšujú aj odvody dane z príjmu fyzických osôb, ktoré idú na potreby samospráv," povedal.

O možnej výplate dôchodkov pred Vianocami sa bude podľa Krajniaka rozhodovať po lete. "To bude závisieť od situácie, ktorá bude na jeseň, či sa podarí inflačné tlaky znížiť a či sa situácia znormalizuje. Uvidíme, aká bude situácia s plynom, ako bude s vojnou (na Ukrajine). V prípade, že sa situácia nebude zlepšovať, sme pripravení predložiť nejaký návrh (o koncoročnom dôchodku) aj na jeseň," povedal.

"To, čo viem s istotou povedať, je 900 miliónov eur počnúc 1. januárom budúceho roka nad rámec súčasnej hladiny starobných dôchodkov. V tom by malo byť zohľadnených asi 250 miliónov eur ako rodičovský bonus a asi 650 miliónov eur ako valorizáca dôchodkov. V priebehu januára by malo byť priemerné zvýšenie dôchodkov minimálne 50 eur mesačne," oznámil Krajniak.

"Keď uvidíme začiatkom jesene, že situácia s cenami energií sa nebude zlepšovať, tak budeme pripravení pomôcť najohrozenejším skupinám seniorov (napríklad 100.000 seniorom, ktorí nepoberajú žiadny dôchodok) nejakou jednorazovou pomocou," doplnil minister práce.