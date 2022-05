Maďarsko a Slovensko môžu nakupovať ruskú ropu do konca roka 2023

dnes 11:01 -

Slovensko a Maďarsko budú môcť pokračovať v nákupe ruskej ropy až do konca roka 2023 na základe existujúcich zmlúv. Povedal to v stredu pre agentúru Reuters zdroj z prostredia Európskej únie. Krajiny by tak podľa agentúry mohli využívať výnimky z ropného embarga navrhovaného Európskou komisiou.

Exekutíva EÚ v stredu navrhla zakázať dovoz ruskej ropy do šiestich mesiacov a do konca roka ukončiť dovoz rafinovaných ropných produktov. V snahe presvedčiť "zdráhajúce sa krajiny", aby návrh nevetovali, Brusel navrhol dlhšie obdobie na zavedenie embarga pre Maďarsko a Slovensko, uviedol podľa Reuters nemenovaný zdroj.