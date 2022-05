Inovácie a regulácia: Keď je obchodovanie s akciami jednoduché ako hra

Zdroj: the conversation;reuters

Keď sa objavia nové inovácie, vždy sa to spája s pokušením povedať, že by sme pre ne mali prepísať pravidlá. Gamifikácia nie je žiadna výnimka.

Gamifikácia je používanie prvkov z herného priemyslu, herných prostriedkov, herných dizajnov, herného myslenia a herných principv v neherných oblastiach. Najnovšie prostredníctvom aplikácií pre smartfóny, aby boli bežné činnosti, ako je obchodovanie s akciami alebo spolujazda, pútavejšie. Uber aj Lyft robia z jazdy čo možno najväčšiu zábavu. Všetky tie upozornenia, vyskakovacie okná, farebné obrazovky, ktoré používajú na povzbudenie vodičov, aby sa vydali na cestu, majú za úlohu, aby to bolo zábavné a lákavé, aby to ľudia chceli robiť a robili čo najviac. Je dôležité poznať a pochopiť všetky spôsoby, akými sa Uber a Lyft hrajú s vodičmi. Vďaka gamifikácii systému je veľmi atraktívne jazdiť, zarábať a dostávať zaplatené. To všetko je vlastne celkom úžasné. Jedinou výzvou je vedieť, kedy využiť to, čo Uber a Lyft ponúkajú, a kedy to odmietnuť. Cieľom predsa nie je pracovať 24/7, ale optimalizovať náš čas a zarobiť čo najviac za hodinu.



Gamifikácia môže mať silný vplyv na naše rozhodnutia, niekedy kontroverzným spôsobom. Napríklad používatelia gamifikovaných aplikácií na obchodovanie, ako je Robinhood, utrpeli obrovské straty, často kvôli príliš častému obchodovaniu a uzatváraniu veľkých stávok na meme akcie, alebo iné aktíva, ktoré boli pre nich príliš riskantné. Vďaka takýmto aplikáciám sa javí Wall Street ako hra, v ktorej treba vyhrať, namiesto miesta, kde môžete prísť o svoje celoživotné úspory za jedinú minútu. V mnohých prípadoch boli odmenení tí, ktorí prišli s akciami meme čo najskôr a rýchlo si vybrali zisk, zatiaľ čo tí neskorší boli potrestaní. Väčšina akcií, ktoré sa v roku 2021 zmietali v obchodnom šialenstve, je teraz niekde medzi 70 % až 95 % pod svojimi nedávnymi maximami. V skupine WallStreetBets na Reddit fóre sa jednotliví investori navzájom nabádali, aby vzdorovali hedžovým fondom a koordinovali nákup akcií. Táto skupina zaznamenala nárast počtu členov v dôsledku minuloročnej drámy okolo meme akcií. Fórum sa môže pochváliť približne 11,5 miliónmi predplatiteľov, v decembri 2020 ich bolo 1,7 milióna. Denné príspevky klesli pod 1 000 z maxima približne 64 000 pred rokom.

Regulačné orgány tento problém skúmajú. Konzultačný dokument Rady Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (IOSCO) z marca 2022 spochybňuje, či by mali byť zakázané niektoré taktiky gamifikácie.







Úloha gamifikácie v rámci zdieľanej ekonomiky vyvolala aj právne otázky. Zdá sa, že pracovníci v tejto oblasti sa správajú podobne ako zamestnanci, pravdepodobne čiastočne kvôli taktike gamifikácie, ktorú aplikácie používajú na ovplyvnenie toho, ako, kde a ako dlho pracujú. Ale namiesto toho, aby vláda sledovala rastúci počet súdnych sporov, ktoré by potvrdzovali, že by sa s týmito pracovníkmi malo zaobchádzať ako so zamestnancami, navrhuje, aby boli zaradení do komplikovaného nového rámca, ktorý by im poskytol niektoré, ale nie nevyhnutne všetky práva, ktoré vyplývajú zo statusu zamestnanca.



Ako naznačila správa z University of Toronto, zákonodarcovia s rozhodovacími právomocami zápasia s gamifikáciou v mnohých krajinách. Správa spochybňuje rozdiel medzi presviedčaním ľudí na základe informácií ktoré im zachovávajú slobodu výberu a vzatím tejto slobody nátlakom alebo podvodom. Vedci tvrdia, že je tiež možné získať určitý stupeň kontroly nad výberom ľudí starostlivým štruktúrovaním a načasovaním, ako sa im poskytujú informácie, aby využili mentálne skratky, ktoré všetci pri rozhodovaní prijímame. Dobre načasované push notifikácie, rebríčky populárnych akcií a ľubovoľné ciele pridelené pracovníkom v zdieľanej ekonomike, to všetko sa môže využiť ako skratky a nasmerovať používateľov k rozhodnutiam, ktoré pomôžu zarobiť peniaze cez aplikácie, ale nemusia slúžiť záujmom prevádzkovateľov.







Tradičná reklama to dokáže mať podobný dosah, ale na rozdiel od billboardov alebo televíznej reklamy, nás aplikácia pre smartfóny dokáže sledovať. Môže tiež nepretržite testovať výzvy a rozhrania, aby identifikovala tie, ktoré nás najlepšie posúvajú požadovaným smerom.



Niektorí hovoria, že existujúce pravidlá nestačia na riešenie gamifikácie, že potrebujeme nové, aby sme otupili vplyv gamifikácia na naše rozhodnutia. Napríklad ekonómka Vicki Boganová vo virtuálnom vypočutí výborom americkej Snemovne reprezentantov pre finančné služby vyzvala na zákaz funkcií používateľského rozhrania v obchodných aplikáciách, ktoré sú „navrhnuté na zvýšenie objemu obchodovania bez ohľadu na priority alebo riziká spotrebiteľov." Aj ďalší regulátori zvažujú podobné opatrenia.

Iní hovoria, že existujúce pravidlá sú dostačujúce. Že aj keď gamifikácia ovplyvňuje naše rozhodnutia, čo nedokážeme rozpoznať, v konečnom dôsledku tieto rozhodnutia musíme stále technicky urobiť my. Aby sa predišlo uduseniu inovácií, aplikácie potrebujú svoj vlastný prispôsobený súbor pravidiel.



Oba argumenty ale prehliadajú flexibilitu, ktorá je zabudovaná do zákona. Staré pravidlá môžeme interpretovať novými spôsobmi, aby sme odzrkadľovali realitu, že gamifikácia a iné taktiky digitálneho zapojenia môžu mať silný vplyv na správanie ľudí a že tento vplyv možno využívať zvrátenými spôsobmi.



Namiesto vytvárania nových pravidiel pre dizajn obchodných aplikácií môžu regulačné orgány pre taktiku gamifikácie, ktorá núti používateľov k určitým investíciám alebo obchodným vzorcom, využiť napríklad tiché investičné odporúčania. V rozsahu, v akom tieto taktiky usmerňujú klientov k nevhodným investíciám a obchodovaniu, môžu regulátori začať konať okamžite, už s existujúcimi súbormi pravidiel.



Nie je dôvod pre zavedenie novej kategórie právnych rámcov pre oblasť zdieľanej ekonomiky, tvrdia vedci s tým, že s pracovníkmi pôsobiacimi v zdieľanej ekonomiky, ktorí sú vedení k tomu, aby sa správali ako zamestnanci, či už prostredníctvom gamifikácie alebo inej taktiky, by sa malo automaticky zaobchádzať ako so zamestnancami. Bez potreby snahy o zabezpečenie týchto práv prostredníctvom súdnych sporov.



Volanie po nových pravidlách pred úplným využitím tých, ktoré sú k dispozícii, nie je len zbytočné, ale aj potenciálne škodlivé. Ak sa rozhodneme interpretovať existujúce pravidlá nepružne alebo technicky, tak, že pre každú novú inováciu budeme musieť vytvárať nové pravidlá, nikdy náskok nedobehneme. Keďže právo ešte viac zaostáva za inováciami, zvíťazia tí, ktorí využívajú technológiu na implementáciu kreatívnych schém na obchádzanie regulácie.



Gamifikácia môže priniesť veľa dobrého, ak je nasadená zodpovedne. Môže vykresliť investovanie menej zastrašujúco. Používateľov môže motivovať k učeniu sa nových jazykov, nových zručností či zdravších návykov. Aplikácie by však nemali byť schopné profitovať z formovania volieb svojich používateľov prostredníctvom gamifikácie a potom sa zriecť zodpovednosti za tieto voľby, keď sa regulátori začnú pýtať. Zákon má nástroje na povzbudenie aplikácií, aby zodpovedne uplatňovali svoj vplyv, ktorý majú na svojich používateľov. Len ich musíme využiť.