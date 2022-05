Zhodnotenie finančného analytika: Zmeny pre sporenie v 2. pilieri sú pozitívne, chýba ale jedna dôležitá časť

Zdroj: OVB

Foto: getty images

dnes 16:09 -

"Zhrňujúco sa dá povedať, že predstavené zmeny sú pre sporenie v 2. pilieri pozitívnou zmenou. Zároveň však musím povedať, že navrhovaným zmenám chýba jedna dôležitá časť – nástroje s reálnym potenciálom zlepšiť celkové výnosy fondov 2. piliera. Pretože najmä niektoré akciové fondy dlhodobo výrazne zaostávajú za benchmarkami a štátnymi dôchodkovými schémami vo vyspelých krajinách sveta," uviedol Marián Búlik z OVB Allfinanz Slovensko.



Kým pri mladých ľuďoch je tento krok viac-menej symbolický, keďže mladí ľudia si aj dnes v drvivej väčšine vyberajú indexový alebo akciový fond, pri existujúcich sporiteľoch vo vyššom veku je to podľa nanalytika kľúčové rozhodnutie. Pozitívne hodnotí presun úspor do rastových fondov všetkých sporiteľov do 54 rokov. "Dôležité je, že proti presunu treba aktívne namietať, čo pravdepodobne urobí len menšina sporiteľov. Vychádzam pritom z toho, že v roku 2013 sa len menšina aktívne zaujímala o svoje úspory a namietala proti presunu do slabo výkonných garantovaných fondov. Tým pádom je dnes šanca, že reálne väčšina sporiteľov prejde z málo výkonných až dlhodobo stratových garantovaných fondov do rastových fondov. DSS bude mať na prechod 2 alebo 3 roky a predpokladám, že bude presun realizovať v niekoľkých tranžiach."



Ministerstvo práce je však podľa Mariána Búlika príliš opatrné a konzervatívne v tom, že sprísnilo presun úspor do garantovaných fondov od veku 45 rokov. Od tohto veku má DSS povinne presúvať 12,5 % úspor do garantovaného fondu. "Je to zbytočne skorá zmena, keďže do dôchodkového veku 45-ročnému sporiteľovi zostáva vyše 17 rokov pri dnešnom veku odchodu do dôchodku". Na porovnanie, dnes zákon hovorí o presune úspor do garantovaných fondov od veku 52 rokov. "Osobne by som navrhol nastavenie ponechať na súčasnej hodnote (52 rokov veku) a dovtedy presunúť úspory sporiteľov plošne do rastových fondov. Dobrou správou však je, že sporiteľ môže tento presun odmietnuť".



Zmene však analytik vytýka, že je chýba jedna dôležitá časť, a to sú nástroje vedúce k zvýšeniu výkonnosti fondov v 2. pilieri. Najmä niektoré akciové fondy totiž zaostávajú za trhovými benchmarkami a v porovnaní s indexami sú ich výsledky slabé. "Dalo by sa povedať, že pri dnešnom nastavení by bolo lepšie „prehodiť“ všetkých sporiteľov do istého veku na indexové fondy nakupované centrálne na finančnom trhu bez zapojenia správcov. Pretože tie si berú poplatok za správu fondu, za ktorý však sporitelia nič navyše nedostávajú," vysvetľuje analytik.



Za plusom rozhodne považuje obmedzenie jednorazového výberu nasporenej sumy v 2. pilieri. Sporenie v 2. pilieri z odvodov a bez zdanenia by podľa neho malo byť jednoznačne viazané výlučne na zvýšenie životného štandardu na dôchodku. "Sporitelia budú mať stále na výber kúpu doživotnej anuity alebo programový výber v DSS. Nie je však zrejmé, či ukončenie programového výberu po 10 rokov na dôchodku a prechod na anuitu bude povinné, alebo bude stále možnosť ostať pri programovom výbere. Určite sa prihováram za zachovanie oboch možností bez časového obmedzenia. Zvýši sa tým konkurencia na trhu, čo by sporiteľom malo zachovať výhodnejšie podmienky," uzatvára Marián Búlik z OVB Allfinanz Slovensko.