Prísľuby MDV z rokovania o hlavnej stanici bude mesto žiadať i písomne

Samospráva Fiľakova bude žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR aj o písomné potvrdenie prísľubov z piatkového (29. 4.) rokovania o budúcnosti hlavnej železničnej stanice vo Fiľakove. Ako pre TASR uviedol primátor mesta Attila Agócs, ministra dopravy o písomné potvrdenie záverov rokovania požiadali v liste odoslanom spoločne s výsledkami petície.

Piatkové rokovanie mesta so zástupcami MDV, Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a národného dopravcu podľa primátora prinieslo potvrdenie o tom, že rozhodnutie o vylúčení hlavnej stanice vo Fiľakove z rýchlikovej dopravy je už nemenné.

"Sme troška sklamaní. Boli sme konfrontovaní s faktom, že strategicky je už rozhodnuté. Vyslovene nám bolo povedané, že celospoločenský záujem je nadradený tomu lokálnemu," povedal Agócs.

Na základe záverov z rokovania by však podľa primátora malo byť vylúčenie hlavnej stanice len dočasné a to dovtedy, kým ŽSR nezrekonštruujú úsek trate Holiša – Fiľakovo. Ten patrí z pohľadu kvality k najhorším na Slovensku a vlaky na ňom podľa Agócsa strácajú v priemere sedem a pol minúty. Zrekonštruovať by sa mala aj stanica Fiľakovo zastávka, zachované by malo ostať fiľakovské depo, v ktorom by sa, navyše, mali začať opravovať i malé osobné vlaky.

Primátor Fiľakova na rokovaní oboznámil účastníkov aj s výsledkami petície za zachovanie hlavnej stanice, ktorú podpísalo takmer 4000 ľudí. "V priloženom liste sme ministrovi napísali, že by sme boli radi, keby v odpovedi tie tri sľuby z rokovania potvrdil aj v písomnej podobe, aby sme mali v rukách aspoň niečo," povedal Agócs.

MDV v reakcii na rokovanie s mestom Fiľakovo pre TASR uviedlo, že diskusia priniesla dočasné kompromisné riešenie. Rezort dopravy potvrdil plánovanú rekonštrukciu úseku Holiša – Fiľakovo, o opätovnom zastavovaní rýchlikov na hlavnej stanici bude MDV uvažovať po modernizácii kritického úseku. Rezort dopravy tiež uviedol, že ŽSR pripravujú technické podklady potrebné na revitalizáciu priestoru stanice Fiľakovo zastávka.

Petíciu za zachovanie hlavnej železničnej stanice spustilo mesto Fiľakovo v reakcii na návrh cestovného poriadku pre vlakovú dopravu, ktorý podľa samosprávy nepočíta s hlavnou železničnou stanicou vo Fiľakove ako s nástupnou a výstupnou stanicou pre rýchliky. Výstupnou a nástupnou stanicou sa má stať stanica Fiľakovo zastávka, nachádzajúca sa v blízkosti autobusovej stanice, kde v súčasnosti zastavujú len osobné vlaky.