Sociálna poisťovňa predstavila nový elektronický účet poistenca

dnes 14:01 -

Sociálna poisťovňa (SP) predstavila nový elektronický účet poistenca. Informoval o tom Martin Kontúr, hovorca SP.

Cesta k prístupu do účtu je podľa neho jednoduchá. Pre poistencov je potrebná jedna osobná návšteva pracoviska SP. Pre úsporu času je možné vytlačiť si a vyplniť tlačivo v predstihu doma. Prístup do elektronického účtu poistenca má následne klient k dispozícii cez heslo a mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Zdôraznil, že elektronický účet poskytuje klientovi nielen lepší prehľad a nové funkcionality, ale tiež prináša nové prostredie, v ktorom v budúcnosti nájde ďalšie pridané služby. Príkladom je pripravovaná elektronická PN-ka, ktorá bude spustená od 1. júna 2022.

Elektronický účet poistenca vychádza podľa neho z pôvodnej aplikácie individuálny účet poistenca, ktorý prešiel výraznou modernizáciou. Nový účet je dizajnovo prehľadnejší, užívateľsky prívetivejší, klient sa v ňom dokáže veľmi rýchlo, intuitívne orientovať a overiť si informácie z oblasti svojho sociálneho poistenia.

Medzi hlavné dôvody, prečo by si mal klient aktivovať prístup do elektronického účtu, patrí podľa Kontúra najmä zrýchlenie a zjednodušenie komunikácie so SP, napríklad úspora času, okamžitý prístup k informáciám, online prehľad o sociálnom poistení, ako aj možnosť spätnej väzby prostredníctvom kontaktných formulárov.

S aktivovaným prístupom do elektronického účtu si podľa hovorcu môže klient údaje kontrolovať priebežne už počas aktívneho života a podľa toho, o akú dávku má záujem. Kontrola údajov je tak podľa neho základným predpokladom, že v prípade, ak ich evidencia v SP je korektná, uplatňovanie nároku na dávku sociálneho poistenia bude rýchlejšie.

"Pre poistenca Sociálnej poisťovne sa tak elektronický účet poistenca stáva užitočným pomocníkom i zdrojom dôležitých informácií a otvára dvere pre rýchlu a bezpečnú komunikáciu občana so ňou aj v budúcich nových službách," dodal Michal Ilko, generálny riaditeľ SP.