Pre rast cien je väčšina poistných zmlúv nehnuteľností neaktuálna

Len v minulom roku sa zvýšili ceny bytov o 18 % a podobný trend je viditeľný pre drahšie stavebné materiály aj u domov. Tento nárast však spôsobil, že väčšina poistných zmlúv starších ako jeden rok je už neaktuálna, a tak nehnuteľnosti nie sú dostatočne kryté, ak by došlo k škodovej udalosti. Upozornila na to hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

"Poistné zmluvy sú, samozrejme, platné, ale neodrážajú realitu na trhu nehnuteľností," priblížila Dupaľová Ksenzsighová. Pri poisťovaní majetku je podľa nej potrebné položiť si otázku, či je možné si za sumu uvedenú v poistnej zmluve kúpiť nový byt alebo postaviť nový rodinný dom v prípade, že by sa s daným bývaním niečo stalo.

Poisťovne preto aktívne prechádzajú poistné zmluvy svojich klientov a ak zistia, že niektorá je podhodnotená, oslovia klienta s návrhom úpravy poistných podmienok. Podľa hovorkyne sa stáva aj to, že klient dostane od poisťovne vyššie krytie a nezaplatí vyššie poistné ako má nastavené v súčasnosti. "Na trhu sú dokonca aj tak staré poistné zmluvy, že sú v nich jednotlivé poistné sumy uvedené v slovenských korunách. Napríklad kuchyňa, ktorá je poistená na 50.000 korún. Ak by v domácnosti došlo k elektrickému skratu alebo by kuchyňu kompletne vytopilo, za 1600 eur by ste si v dnešnej dobe novú linku so spotrebičmi už nezaobstarali," dodal expert z odboru vývoja produktov Unionu Marek Švirloch.

Hovorkyňa poisťovne ozrejmila aj prípady, ak klienti v ostatnej dobe navštívili banku, aby si refinancovali hypotéku a zafixovali úrok na ďalších desať rokov. "U týchto našich klientov boli znalci, ktorí nacenili ich nehnuteľnosti na aktuálne trhové hodnoty. Klienti si následne upravili aj poistné zmluvy a tieto sú teda v poriadku," skonštatovala Dupaľová Ksenzsighová.