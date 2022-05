Slovensko by malo ísť cestou EÚ - k nižšej závislosti od ruského plynu

dnes 9:16 -

Európa smeruje k nižšej závislosti od ruského plynu a vďaka európskej spolupráci zníženie tejto závislosti môže dosiahnuť aj Slovensko. Uviedol to slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík v reakcii na pondelňajšie (2. 5.) mimoriadne zasadnutie Rady EÚ pre energetiku v Bruseli.

Európski ministri zodpovední za oblasť energetiky sa stretli v Bruseli, aby prediskutovali energetickú situáciu EÚ a niektorých jej členských štátov v tieni pokračujúcej ruskej agresie na Ukrajine. Európsku komisiu na tomto podujatí zastupovala eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová.

"Európska rada pre energetiku neprišla s presnými závermi, no zo stanovísk komisárky Simsonovej je jasné, že Európa smeruje k nižšej závislosti od ruského plynu. A opäť platí, že vďaka európskej spolupráci to môžeme dokázať aj my," skonštatoval Hojsík, ktorý je v EP členom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI).

Poslanec pripomenul, že Slovensko je "zúfalo závislé" od plynu z Ruska, a to je podľa neho problém nielen pre klímu, ale aj pre bezpečnosť a stabilitu. "Potrebujeme preto okamžite rozbehnúť investície do zelených zdrojov energie a zvýšiť energetickú efektívnosť napríklad našich budov. V druhom rade musíme odstrániť byrokratické prekážky, ktoré staviame pod nohy ľuďom a firmám, ktoré sa pre zelenú energiu rozhodli. No najmä, musíme podporiť obzvlášť nízkopríjmové skupiny obyvateľov, ktorí sú najviac vystavení energetickej chudobe," opísal situáciu.

Dodal, že je šanca urobiť zo Slovenska "zelenú, spravodlivú a energeticky nezávislú krajinu". Podľa neho by si to však mal uvedomiť aj minister hospodárstva SR Richard Sulík a prestať sa tváriť, že Slovensko môže byť aj naďalej závislé od ruského plynu. Hlavne, keď zvyšok Európy pochopil, že to nie je cesta pre bezpečnú budúcnosť. (spravodajca TASR Jaromír Novak) pop