Katar sa v apríli stal najväčším svetovým vývozcom LNG

dnes 20:01 -

Katar sa v apríli opäť stal najväčším svetovým vývozcom skvapalneného zemného plynu (LNG). Predbehol tak USA v čase, keď sa zima na severnej pologuli končí a dopyt po vykurovacom palive sa znižuje.

Aprílový export LNG z Kataru prekročil 7,5 milióna metrických ton, čím prekonal USA, podľa údajov o sledovaní lodí, ktoré zostavuje agentúra Bloomberg.

Menej dodávok z Ruska v jesenných a zimných mesiacoch spolu so snahou Európy znížiť závislosť od ruskej energie zvýšili dopyt po zemnom plyne aj jeho ceny.

Niektoré exportné terminály v USA v apríli využili koniec zimy a s ním spojené obdobie menšieho dopytu a tiež nižšie ceny na údržbu, čo viedlo k poklesu produkcie LNG v USA.

Technologický pokrok pri ťažbe plynu z bridlíc spolu s miliardovými investíciami do skvapalňovacích zariadení zmenili USA za menej ako desať rokov z čistého dovozcu LNG na popredného vývozcu.

Pri pohľade do budúcnosti sa očakáva, že USA a Katar budú súperiť o dominanciu na globálnom trhu s LNG. Po dokončení exportného terminálu Calcasieu Pass v Louisiane koncom tohto roka by mali USA zvýšiť svoju výrobnú kapacitu. Ale aj Katar plánuje obrovský exportný projekt, ktorý by mal upevniť jeho pozíciu ako hlavného dodávateľa LNG.