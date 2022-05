Nový zlatý štandard? Kremeľ potvrdil zámer podporiť rubeľ zlatom a komoditami

Zdroj: BullionStar

V utorok 26. apríla v rozhovore pre noviny Rossijskaja gazeta (RG) tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Nikolaj Patrušev povedal, že ruskí experti pracujú na projekte podpory ruského rubľa zlatom a inými komoditami.



Pre tých, ktorým meno Nikolaj Patrušev nič nehovorí, ide o jedného z najmocnejších ruských bezpečnostných / spravodajských dôstojníkov a blízkeho spojenca Vladimira Putina. Po tom, čo v rokoch 1999 až 2008 pôsobil ako riaditeľ Ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) (nástupnícka organizácia KGB), sa Patrušev od roku 2008 stal tajomníkom Ruskej bezpečnostnej rady. V skutočnosti Patrušev prevzal funkciu riaditeľa FSB v roku 1999 od predchádzajúceho úradujúceho Vladimíra Putina.



Bezpečnostnej rade Ruskej federácie predsedá Putin, tajomníkom je Patrušev, ktorý dohliada na Bezpečnostnú radu a zodpovedá sa priamo Putinovi. Podpredsedom Bezpečnostnej rady je Medvedev Dmitrij, bývalý ruský prezident a premiér. Ďalšími členmi Bezpečnostnej rady sú súčasný ruský premiér Michail Mišustin a ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Takže keď Nikolaj Patrušev hovorí, že Rusko pracuje na pláne na podporu rubľa zlatom a komoditami, nehovorí to len tak hocikto, hovoria to najvyššie špičky ruskej vlády.



Rossijskaja Gazeta (RG) sa rozhovore pýta, čo sa musí urobiť, aby sa zabezpečila suverenitu rubľa. „Aby bol akýkoľvek národný finančný systém suverénny, jeho platobné prostriedky musia mať vnútornú hodnotu a cenovú stabilitu bez toho , aby boli viazané na doláre,“ odpovedal Nikolaj Patrušev. „Teraz odborníci pracujú na projekte navrhnutom vedeckou komunitou na vytvorenie dvojokruhového menového a finančného systému. Predovšetkým sa navrhuje určiť hodnotu rubľa, ktorý by mal byť krytý zlatom a skupinou tovarov, ktoré sú menovými hodnotami, a zosúladiť výmenný kurz rubľa s paritou skutočnej kúpnej sily,“ dodal Patrušev.



Podľa týchto informácií ruská vláda aktívne pracuje na vytvorení ruského rubľa krytého zlatom a komoditami s vnútornou hodnotou, ktorá je mimo obežnej dráhy amerického dolára.



Podobné myšlienky tu už boli, konštatuje Rossijskaja Gazeta. Viacerí odborníci však uviedli, že sú v rozpore so závermi ekonomickej teórie... „Nie sú v rozpore so závermi ekonómie, ale skôr so závermi západných ekonomických učebníc. Západ si jednostranne prisvojil intelektuálny monopol na optimálnu štruktúru spoločnosti a využíva ho už desaťročia... Nie sme proti trhovej ekonomike a účasti v globálnych výrobných reťazcoch, ale jasne si uvedomujeme, že Západ dovoľuje iným krajinám stať sa jeho partnermi len vtedy, keď je to pre neho výhodné. Najdôležitejšou podmienkou pre zaistenie ekonomickej bezpečnosti Ruska je preto spoliehať sa na vnútorný potenciál krajiny, štrukturálne prispôsobenie národného hospodárstva na modernom technologickom základe,“ reaguje Patrušev.

Sankcie – vlastný gól

Na margo samotných finančných sankcií a zmrazenia ruských devízových rezerv držaných v zahraničí Patrušev uvádza, že zavedením sankcií proti Rusku „Západ zasiahne nielen Rusko, ale aj sám seba“ a poškodil dôveru v americký dolár, ako de facto svetovej rezervnej meny. „Súčasný globálny finančný systém je postavený výlučne na dôvere, vrátane Spojených štátov ako emitentovi svetovej rezervnej meny. Pred polstoročím bol sme mali zlatý štandard, ale v roku 1971 Spojené štáty odpojili svoju menu od kotácií, čo umožnilo vydávať peniaze prakticky bez kontroly.“

Západ verzus zvyšok sveta

V inej časti rozhovoru Patrušev upustil od bombových komentárov o tom, ako Rusko zintenzívňuje spoluprácu s nezápadným svetom. „Som presvedčený, že vyriešime všetky problémy, ktoré vznikli v dôsledku obmedzení v podobe sankcií. Dnes sa Rusko presúva z európskeho trhu na africký, ázijský a latinskoamerický trh. Prioritnú pozornosť venujeme EAEU, ktorej význam v súčasných podmienkach mnohonásobne narastá. Zintenzívňujeme spoluprácu s krajinami BRICS a SCO , ktoré združujú približne tri a pol miliardy ľudí na planéte.“



EAEU označuje Euroázijskú hospodársku úniu, ktorá bola založená v roku 2015. Ide o zónu voľného obchodu a colnú únia zahŕňajúca Rusko, Kazachstan, Bielorusko, Arménsko a Kirgizsko. SCO označuje Šanghajskú organizáciu spolupráce, ktorá bola založená v roku 2001. Je to medzinárodné medzivládne zoskupenie pozostávajúce z 8 členských štátov, Číny, Ruska, Indie, Kazachstanu, Pakistanu, Uzbekistanu, Kirgizska a Tadžikistanu, ako aj zo 4 pozorovateľských štátov Bieloruska, Iránu, Afganistanu, a Mongolska a ďalších 6 partnerov pre dialóg ako je Turecko, Azerbajdžan, Arménsko, Kambodža, Nepál a Srí Lanka. BRICS označuje 5 najväčších rozvíjajúcich sa ekonomík sveta a zahŕňa Brazíliu, Rusko, Indiu, Čínu a Južnú Afriku. BRICS založili v roku 2006 a teraz je formálnym zoskupením, pričom krajiny BRICS formálne spolupracujú a stretávajú sa na ročnej báze. V roku 2022 sa v Číne koná samit BRICS. Ak si vezmeme EAEU, SCO a BRICS, ide o tri a pol miliardy ľudí. A k tomu rubeľ krytý zlatom a komoditami. Možno je to na zamyslenie pre západné médiá.



Nový zlatý štandard?

Koncom marca, keď Centrálna banka Ruska ponúkla nákup zlata od ruských bánk za pevnú cenu 5 000 rubľov za gram, bol to prvý krok k prepojeniu rubľa so zlatom. Tento krok tiež položil minimálnu cenu pre rubeľ a pôsobil ako katalyzátor toho, aby rubeľ znovu posilnil voči americkému doláru. V ten istý týždeň koncom marca Putin tiež informoval svetový trh, že nepriateľskí dovozcovia ruského plynu budú musieť platiť za ruský zemný plyn rubľami. Tento krok, ktorý vyvoláva obavy v EÚ, predstavuje druhú stranu rovnice a spája rubeľ s komoditami. Najnovšie tak Nikolaj Patrušev a Kremeľ potvrdzujú túto jednoduchú rovnicu prepojenia ruského rubľa so zlatom a komoditami. Inými slovami, začiatok multilaterálneho menového systému podporovaného zlatom a komoditami, tzv. Bretton Woods III.