Warren Buffett poskytol svoje zatiaľ najrozsiahlejšie vysvetlenie, prečo neverí Bitcoinom

Bitcoin si v posledných rokoch neustále získava uznanie zo strany tradičného finančného a investičného sveta, no Warren Buffett sa drží svojho skeptického postoja ku kryptomene. „Neviem, či to pôjde hore alebo dole v budúcom roku, alebo o päť či desať rokov. Ale jedinou vecou, ktorou som si celkom istý, je, že to nič neprodukuje,“ povedal Buffett. „Má to kúzlo a ľudia zostali očarení v prípade mnohých vecí.”



Dokonca aj bitcoinoví nadšenci majú tendenciu považovať kryptomenu za pasívne aktívum, ktoré investori kupujú a držia a dúfajú, že zaznamenajú nárast ceny počas dlhého obdobia. Samotný Buffett sa vyjadril, že neexistuje „nikto“, kto by shortoval bitcoin, každý v ňom má dlhú pozíciu.



Pre sofistikovanejších investorov do kryptomien ponúkajú niektoré mince spôsob, ako produktívne využiť svoje krypto – buď prostredníctvom pôžičiek, alebo ako kolaterál – na vytvorenie ďalších výhod portfólia. Buffett vysvetlil, prečo nevidí hodnotu v bitcoine, a porovnal ho s vecami, ktoré generujú iné typy hodnoty. „Za 25 miliárd dolárov teraz vlastním 1 % poľnohospodárskej pôdy. Ak mi ponúknete 1 % všetkých bytových domov v krajine a chcete ďalších 25 miliárd dolárov, vypíšem vám šek, je to veľmi jednoduché. Ak by ste mi povedali, že vlastníte všetky bitcoiny na svete a ponúkli by ste mi ich za 25 dolárov, nevzal by som si ich, pretože čo by som s nimi robil? Tak či onak by som ich musel predať späť. Nič to nespraví. Byty budú produkovať nájomné a farmy budú produkovať potraviny.“







Investori si už roky lámu hlavu nad tým, ako zhodnotiť bitcoin čiastočne kvôli jeho potenciálu, že dokáže poslúžiť rôznym funkciám. Na západných trhoch sa etabloval ako investičné aktívum, najmä v minulom roku, keď sadzby a inflácia stúpali. Na iných trhoch ľudia stále vidia obrovský potenciál na jeho využitie ako digitálnej hotovosti.



„Aktíva, aby mali hodnotu, musia niekomu niečo priniesť. A akceptovaná je len jedna mena. Môžete prísť so všetkými možnými vecami – môžeme vydať mince Berkshire... ale v konečnom dôsledku sú to peniaze,“ povedal a zdvihol 20-dolárovú bankovku. „A vo svete neexistuje žiaden dôvod, prečo by vláda Spojených štátov... nechala peniaze nahradiť peniazmi Berkshire.”



Buffett aj Charlie Munger sa v minulosti vyjadrovali na adresu bitcoinu nepriateľsky. Medzi najslávnejšie vyjadrenia patrí, keď Buffett povedal, že bitcoin je „pravdepodobne jed na potkany“. Munger v sobotu tento postoj znásobil. „Vo svojom živote sa snažím vyhýbať veciam, ktoré sú hlúpe a zlé a vďaka ktorým vyzerám zle v porovnaní s niekým iným – a bitcoin ich spĺňa všetky,“ povedal Munger. „V prvom rade je to hlúpe, pretože je stále pravdepodobné, že klesne na nulu. Je to zlé, pretože to podkopáva Federálny rezervný systém... a po tretie, vyzeráme hlúpo v porovnaní s komunistickým vodcom v Číne. Bol dosť chytrý na to, aby zakázal bitcoiny v Číne.“