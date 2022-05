Klienti ZOS v Partizánskom budú za sociálne služby platiť menej

dnes 10:16 -

Klienti neziskovej organizácie Domov v Partizánskom zaplatia za sociálne služby priemerne o 25 eur viac. Naopak, menej budú platiť seniori v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS). K úprave úhrad pristúpila samospráva v nadväznosti na výpočet ekonomicky oprávnených nákladov (EON).

Aktualizáciu príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom apríla.

"V zariadení Domov, kde poskytujeme dve služby, domov sociálnych služieb (DSS) a zariadenie pre seniorov (ZpS), úhradu zvyšujeme, a to priemerne o 24,80 eura. Za minulý rok sa totiž zvýšili EON," uviedla prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková.

Samospráva podľa nej pristúpila i k zjednodušeniu cenníka. Kým doteraz prepočítavala cenu za ubytovanie na každý deň, po novom stanovila mesačný paušál, v ktorom zároveň zahrnula i ceny za jednotlivé služby. Naopak, na dennej báze stanovila úhradu za stravovanie.

"V ZOS, ktoré nemá právnu subjektivitu, nám po prepočte vyšlo, že sa ceny mierne znížia. Úhrady sa znížia v závislosti od druhu izby a stravy. Mesačná úhrada vyjde tento rok priemerne nižšia o 20 eur až 34 eur," priblížila Jakubíková.

Náklady v ZOS totiž podľa nej veľmi nestúpli, naopak, zvýšil sa príspevok od štátu, čo dokopy dáva sumu, ktorú v prospech klienta samospráva upravuje.

K zmenám nedochádza pri úhradách za ostatné sociálne služby. "Na opatrovateľskú službu mesto vynaložilo v roku 2021 z vlastných zdrojov viac ako 280.000 eur. Aj keď nám náklady narástli, máme záujem podporovať túto službu, preto sme k úprave nepristúpili. Rovnako sa nemení cenník v útulku," dodala prednostka.

Predsedníčka správnej rady Domova a mestská poslankyňa Mária Hazuchová podľa svojich slov verí, že sa nič dramatické neudeje, keď sa mesto dozvie, aké bude mať ceny energií, čo veľmi zasiahne zariadenia. "Na správnej rade Domova sme sa zaoberali aj tým, či nejsť cestou minimalizácie vyšších nákladov a ísť cestou regulácie, čo odporučili i ekonomickí analytici. Jeden hovoril o tom, že by to bolo dobré, aby sa stabilizovali ceny energií, druhý o tom, že by to nebolo dobré pre každé zariadenie," vysvetlila Hazuchová. Rada sa tak podľa nej spolieha na riešenie ekonómov.