Pozitívne treba hodnotiť adresné príspevky pre ľudí v hmotnej núdzi

Pozitívne treba hodnotiť hlavne adresné príspevky, ktoré dostanú domácnosti v hmotnej núdzi a ktoré ich najviac potrebujú. Uviedla to pre TASR Jana Glasová, analytička 365.bank, a. s., pri hodnotení návrhu vlády pomôcť nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva s vysokými cenami.

Dôležitá je podľa nej tiež podpora rodín s deťmi, preto je pozitívne aj systémové opatrenie zahŕňajúce postupné zvyšovanie daňového bonusu na dieťa. "Celkovo sa ale prikláňame k názoru, že pomoc štátu by mala byť hlavne adresná a zameraná na tie najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, ktoré to najviac potrebujú," zdôraznila.

Naopak, plošné opatrenia takpovediac "pre všetkých" nie sú podľa Glasovej vhodným riešením na boj s infláciou a nadmerne zaťažia štátny rozpočet. Na všetky opatrenia samozrejme vláda musí niekde nájsť peniaze a predstavujú zvýšené výdavky štátneho rozpočtu.

Podčiarkla, že ideálnym riešením by bolo, ak by sa na opatrenia našli peniaze v rozpočte a nemuselo by dochádzať k zvyšovaniu daňového zaťaženia firiem. To sa totiž v konečnom dôsledku vo veľkej miere premietne do cien produktov pre spotrebiteľov.

Poznamenala, že podnikateľský sektor je dnes zasiahnutý surovinovou krízou, nedostatkom výrobných vstupov a ich vysokými cenami, vojnou na Ukrajine a aj prudko rastúcimi cenami energetických komodít. "Ekonomika sa ešte nespamätala z dopadov pandémie a už čelí ďalšej kríze vyvolanej vojnou na Ukrajine a drahými energiami," doplnila.

"Inflácia nielen u nás, ale aj v iných európskych krajinách dosahuje vysoké úrovne a dvojciferné hodnoty nie sú výnimkou. To znižuje kúpyschopnosť a životnú úroveň obyvateľstva. Vysoký rast cien sa týka predovšetkým základných životných potrieb ako sú potraviny, plyn, kúrenie, elektrina a benzín. Výrazným spôsobom to teda zasahuje kúpyschopnosť obyvateľov hlavne z nižších príjmových skupín vrátane dôchodcov, osamelých rodičov s deťmi a podobne," dodala Glasová.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) 21. apríla avizoval, že vláda chce na pomoc ľuďom so zdražovaním minúť tento rok 260 miliónov eur, budúci rok to má byť vyše miliardy eur.

"V rámci pomoci pre obyvateľov na boj s infláciou predstavujeme jednorazové aj systémové opatrenia. Ide o jednorazový prídavok na dieťa, uvedenie jednorazového príspevku pre skupiny ľudí najviac ohrozené infláciou. Taktiež zvyšujeme daňový bonus," priblížil predseda vlády.