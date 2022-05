Poslanci sa opäť zídu v utorok, pokračovať majú v diskusii o Ficovi

dnes 10:16 -

Poslanci Národnej rady (NR) SR sa do lavíc vrátia opäť v utorok (3. 5.). Na programe 65. schôdze majú v utorok od 9.00 h niekoľko výročných správ o činnosti rôznych inštitúcií. Pokračovať by však mali v diskusii o žiadosti prokuratúry na vydanie súhlasu na vzatie do väzby lídra Smeru-SD a poslanca Roberta Fica. Do diskusie je stále prihlásených 25 rečníkov písomne. Následne sa môžu poslanci do debaty prihlásiť aj ústne.

Na utorok ráno majú na programe termínované body - ide napríklad o správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR, o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska či o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Poslanci by mali v utorok ráno hlasovať o návrhu, aby sa namiesto termínovaných bodov rokovalo o žiadosti prokuratúry. Až po prerokovaní tohto bodu by potom pokračovali v ďalšom programe schôdze.

Na aktuálnej schôdzi by malo plénum rozhodnúť aj o novele zákona o Policajnom zbore (PZ). Priniesť má zavedenie základnej štruktúry polície. Zrušiť by sa tiež mala povinnosť nosenia menovky na rovnošate policajtov.

V druhom čítaní je tiež návrh poslancov Sme rodina na čiastočnú kompenzáciu zvýšených finančných nákladov spôsobených rastom cien prostredníctvom vyplatenia polovičnej sumy 13. dôchodku už v júli tohto roka.

Plénum by malo rozhodnúť aj o zvýšení počtu vojakov NATO na Slovensku, a to o ďalších 900 z Česka, Nemecka, USA a Slovinska. Celkovo tak má v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny Aliancie v SR pôsobiť do 3000 vojakov.

Súčasťou programu sú i zmeny pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí. Tie by sa mohli konať skôr, teda v posledných 21 dňoch volebného obdobia orgánov samospráv namiesto súčasných 14. Voľby by tak mohli byť 22. októbra, a nie v období krátko pred Sviatkom všetkých svätých. Vláda navrhla prerokovať zmeny v skrátenom legislatívnom konaní.

Plénum by sa malo venovať aj viacerým poslaneckým návrhom. V prvom čítaní je napríklad novela zákona o kybernetickej bezpečnosti. Ráta s predĺžením možnosti blokovania škodlivých webov do 30. septembra. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho zas navrhujú, aby mohli prejsť do vlastníctva obcí z majetku štátu pozemky, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území príslušnej obce.

Súčasťou programu je opäť voľba komisára pre deti. Parlament sa ho pokúšal zvoliť viackrát v uplynulom období, žiaden z doterajších kandidátov však nezískal dostatok hlasov.