Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:31 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 17. týždni 2022:San Francisco 25. apríla - Elon Musk kúpi sociálnu sieť Twitter. Rada riaditeľov Twitteru v pondelok večer uviedla, že prijala Muskovu ponuku na kúpu v hodnote 44 miliárd USD (40,95 miliardy eur). Šéf Tesly a najbohatší človek na svete ponúkol za akciu spoločnosti 54,20 USD v hotovosti. Musk chce po kompletnom prevzatí Twitter transformovať na súkromnú spoločnosť.Washington 26. apríla - Ceny energií od ruskej invázie na Ukrajinu prudko vzrástli a spolu s cenami ďalších komodít pravdepodobne zostanú na "historicky vysokých" úrovniach až do roku 2024. To ohrozí hospodársky rast, varovala v utorok Svetová banka (SB). "Predstavuje to najväčší komoditný šok od 70. rokov (minulého storočia)," povedal viceprezident banky pre spravodlivý rast, financie a inštitúcie Indermit Gill. SB očakáva, že ceny energií sa tento rok zvýšia o 50 %, pričom situáciu zhoršujú aj obmedzenia v obchode a tiež rastúce ceny potravín, palív a hnojív.Varšava 26. apríla - Ruský plynárenský koncern Gazprom v utorok informoval, že od stredy (27. 4.) zastavuje dodávky zemného plynu do Poľska cez plynovod Jamal. Uviedla to poľská plynárenská spoločnosť PGNiG. V rovnaký deň informoval aj bulharský Bulgargaz o rovnakom kroku.Amsterdam 27. apríla - Ceny zemného plynu v Európe prudko vyskočili po tom, ako Rusko zastavilo jeho dodávky do Poľska a Bulharska. Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci v stredu na burze v Amsterdame stúpol o 24 % na 127,50 eura za megawatthodinu a jeho cena sa tak dostala na najvyššiu úroveň od 1. apríla.Brusel 27. apríla - Poľsko a Bulharsko dostávajú plyn od svojich susedov z Európskej únie. Uviedla to v stredu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii na skutočnosť, že Rusko v stredu zastavilo dodávky plynu do Poľska aj Bulharska.Washington 28. apríla - Ekonomická aktivita v Spojených štátoch v 1. kvartáli tohto roka nečakane klesla. Bola to prvá kontrakcia najväčšej svetovej ekonomiky od roku 2020. Medzi dôvody patria problémy v rámci dodávateľských reťazcov, vysoká inflácia a negatívny vplyv vojny na Ukrajine. Hrubý domáci produkt (HDP) sa za tri mesiace od januára do konca marca 2022 medziročne znížil o 1,4 % po náraste o 6,9 % v poslednom štvrťroku 2021, uviedlo americké ministerstvo obchodu.Luxemburg 29. apríla - Ekonomika eurozóny odštartovala rok 2022 slabým rastom. Dôvodom bol prudký nárast cien energií, rovnako ako zhoršenie problémov v rámci dodávateľských reťazcov po ruskej invázii na Ukrajinu. HDP eurozóny v 1. kvartáli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom stúpol o 0,2 % po zvýšení o 0,3 % v posledných troch mesiacoch 2021, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom rýchlom odhade. HDP celej Európskej únie (EÚ) vzrástol o 0,4 % po 0,5 % v poslednom kvartáli minulého roka. V medziročnom porovnaní HDP eurozóny expandoval o 5 % a EÚ o 5,2 % po 4,7 %, respektíve 4,9 %.Luxemburg 29. apríla - Inflácia v eurozóne sa v apríli zrýchlila a dostala sa na nový rekord. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 7,5 % po náraste o 7,4 % v marci, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom rýchlom odhade.Moskva 29. apríla - Ruská centrálna banka znížila v piatok kľúčovú úrokovú sadzbu o tri percentuálne body, rovnako ako na predchádzajúcom zasadnutí. Hlavnú úrokovú sadzbu znížila na 14 % z predchádzajúcich 17 %, na ktoré ju zredukovala začiatkom apríla. Prvá redukcia prišla zhruba päť týždňov po tom, ako banka v reakcii na prepad kurzu rubľa po útoku Ruska na Ukrajinu zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu z 8,5 až na 20 %.