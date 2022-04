Šéf Mercedesu varuje pred dôsledkami zatavenia dodávok ruského plynu

dnes 20:46 -

Generálny riaditeľ nemeckej automobilky Mercedes-Benz varoval pred drastickými dôsledkami, ak by Rusko prestalo zásobovať Berlín zemným plynom v reakcii na sankcie Západu proti Moskve za inváziu na Ukrajinu.

"Ak by sa dodávky plynu zastavili, ovplyvnilo by to mnohé časti ekonomiky," povedal Ola Källenius v piatok na on-line valnom zhromaždení.

Mercedes-Benz podľa neho potrebuje plyn na výrobu a vykurovanie výrobných hál. Nemecká spolková sieťová agentúra pritom automobilke zatiaľ nenaznačila, ako sa jej dotkne prípadný prídelový systém, povedal Källenius.

Ak by totiž Nemecko čelilo nedostatku plynu, za distribúciu by bola zodpovedná práve táto agentúra. A stále nie je jasné, ktoré firmy by sa museli v prípade núdze zaobísť bez plynu.

Automobilka so sídlom v Stuttgarte je v kontakte s nemeckými úradmi a pripravuje možné kroky na zníženie vlastnej spotreby plynu, dodal.

Källenius akcionárom povedal tiež, že ropné embargo by síce priamo neovplyvnilo produkciu luxusnej značky Mercedes-Benz, ale mohlo by ovplyvniť dodávateľov a logistické spoločnosti.

Rusko-ukrajinská vojna podľa vedenia automobilky zhoršuje problémy s dodávkami niektorých komponentov. Firma spolupracuje s dodávateľmi z Ukrajiny, odkiaľ okrem iného odoberá káblové zväzky, uviedol Källenius.

V Rusku boli výroba a predaj prerušené, ale automobilka stále obsluhuje zákazníkov s existujúcimi lízingovými a finančnými zmluvami.

Ruský a ukrajinský trh sa donedávna podieľali zhruba 2 % na výsledkoch Mercedesu. "Dodržiavame sankcie," povedal finančný riaditeľ Harald Wilhelm s odkazom na západné represívne opatrenia voči Rusku.