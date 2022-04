Ruská centrálna banka znížila základný úrok a naznačila ďalšie zníženie

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 15:07 -

Centrálna banka už v apríli nečakane znížila základný úrok o tri percentuálne body. Na konci februára, len niekoľko dní po invázii ruských vojsk na Ukrajinu, úrok viac ako zdvojnásobila na 20 percent.

Analytici v ankete agentúry Reuters očakávali, že centrálna banka dnes základnú úrokovú sadzbu zníži na 15 percent. Ekonómovia predpokladali, že Rusko bude potrebovať nižšie sadzby vzhľadom na hroziacu ekonomickú recesiu a dopad sankcií, ktoré na Moskvu za jej agresiu voči susednej krajine uvalil Západ.

Nižšie úrokové sadzby podporujú prostredníctvom lacnejších úverov ekonomiku. Môžu ale tiež podporiť infláciu a urobiť rubeľ zraniteľnejší voči vonkajším šokom. Infláciu, ktorá sa blíži maximu za 20 rokov, musí teraz centrálna banka skrotiť a zároveň podporiť ekonomiku pri najprudšom poklese od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991.

"Ak sa situácia bude vyvíjať v súlade so základnou prognózou, vidí ruská centrálna banka priestor na zníženie základnej úrokovej sadzby v roku 2022," uvádza sa v oznámení. Analytici očakávajú, že by centrálna banka do konca roka mohla znížiť úrok na 10,5 percenta, pretože pokles kurzu rubľa jej pomáha obmedziť inflačné riziká.

Banka dnes tiež oznámila, že podľa jej prognózy by inflácia mohla v tomto roku zrýchliť na 18 až 23 percent. Vysoká inflácia znižuje životnú úroveň a je už niekoľko rokov jednou z hlavných obáv spotrebiteľov. Hrubý domáci produkt (HDP) potom tento rok podľa banky vykáže prepad o osem až desať percent.

Nasledujúce zasadnutie centrálnej banky, na ktorom sa bude rozhodovať o menovej politike vrátane úrokových sadzieb, je naplánované na 10. júna.