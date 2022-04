Mimoriadna situácia pre ČOV v Nemeckej bude trvať i nasledujúci mesiac

dnes 18:16 -

Mimoriadna situácia, súvisiaca s hrozbou odpojenia čistiarne odpadových vôd (ČOV) v areáli Petrochemy Dubová v Nemeckej od elektriny, bude v okrese Brezno trvať o mesiac dlhšie. Okresný úrad (OÚ) Brezno predĺži jej trvanie o ďalší mesiac, pôvodne mala platiť do konca apríla. TASR o tom po štvrtkovom zasadnutí krízového štábu informoval prednosta OÚ Brezno Ondrej Filipiak.

V súvislosti s predĺžením mimoriadnej situácie vydá OÚ Brezno aj ďalší príkaz pre dodávateľa elektriny na núdzové dodávky energie do ČOV, aby nedošlo k zastaveniu jej prevádzky. „Predpoklad je, že to bude posledný mesiac. Malo by dôjsť k rozhodnutiu, aby sa mimoriadna situácia nepredlžovala,“ priblížil Filipiak s tým, že na krízovom štábe bol dohodnutý aj plán, ako sa bude pri riešení situácie postupovať.

Prvým krokom bude podľa Filipiaka vydanie rozhodnutia o preventívnych opatreniach pre prevádzkovateľa ČOV. Ak on nevyhovie, bude sa pokračovať určením povinnej osoby, ktorá by po 1. júni prevzala prevádzku ČOV v Nemeckej. Ako prednosta OÚ Brezno pripomenul, stále sa čaká aj na rozhodnutie o odvolacom konaní o určení povinnej osoby v súvislosti s environmentálnou záťažou v areáli bývalej rafinérie, známe by malo byť do septembra.

Problematická situácia v Nemeckej nastala začiatkom marca, keď spoločnosť PTCHEM z dôvodu nesolventnosti oznámila prerušenie prevádzky ČOV v areáli Petrochemy Dubová. ČOV čistí splaškové vody z miestnej časti Dubová, no zabezpečuje aj čistenie dažďovej vody z gudrónových jám, ktoré sa nachádzajú v areáli niekdajšej rafinérie.

Problémom sa aktívne zaoberá i Ministerstvo životného prostredia SR, odborníci envirorezortu skúmajú možné ekologické dosahy na obyvateľov a životné prostredie v prípade odpojenia ČOV v areáli bývalej rafinérie.

Gudrónové jamy sú skládky odpadu, ktoré vznikli pri spracovaní ropy v areáli rafinérie minerálnych olejov v obci Nemecká. Tá svoju činnosť začala ako štátny podnik v roku 1938, v druhej polovici 20. storočia fungovala pod názvom Petrochema Dubová. Okrem dvojice gudrónových jám v areáli podniku sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú v katastri obce Predajná.