Úspešný príbeh: Prekvapivý posmrtný život použitého hotelového mydla

Jednou z prvých vecí, po ktorom mnohí z nás siahnu, krátko po tom, čo sa ubytovali v hotelovej izbe, je, zabalené malé mydlo v kúpeľni. Tieto mydlá patria k najvyužívanejším v hotelových reťazcoch: používa ich 86 % hostí, ktorí ostanú v hoteli na 1 až 2 noci, čím výrazne prevyšujú ostatné ponuky, ako je TV na izbe (84 %), sušič vlasov (36 %) či parkovanie (28 %).







Hotely sú veľmi hrdé na výber svojich toaletných potrieb a investujú obrovské množstvo času a peňazí do hľadania tých správnych značkových partnerov.



Ale tieto malé mydielka zároveň predstavujú aj veľký problém. Väčšina hostí za sebou zanecháva napoly spotrebované kusy mydla. V širšom meradle to nie je vôbec nepodstatná vec, len v USA je zhruba 5 miliónov hotelových izieb, ktoré pred pandémiou mali priemernú obsadenosť 66 %. To znamená, že v normálnych časoch hotely denne vyložia 3,3 milióna kusov mydla. Čo sa stane so všetkým tým zvyškom mydla?



Pred štrnástimi rokmi si istý muž položil rovnakú otázku. A odpoveď ho priviedla na cestu, ktorá odvtedy zachránila desaťtisíce životov po celom svete.

Myšlienka zišla na um v roku 2008 mužovi menom Shawn Seipler počas pobytu v hoteli v Minneapolise. Technologický manažér trávil 150 dní ročne v hoteloch na služobných cestách. A jednej noci, po niekoľkých koktailoch, premýšľal, čo sa stane s nepoužitým hotelovým mydlom. Po jednoduchých prepočtoch dospel k záveru, že milióny kusov zachrániteľného mydla ide nazmar. „Nemohol som na to prestať myslieť," povedal Seipler pre The Hustle . „A rozhodol som sa, že s tým musím niečo urobiť."



O niekoľko týždňov neskôr vo svojom rodnom meste Orlando vošiel do Holiday Inn a spýtal sa, či by boli ochotní mu darovať svoje použité mydlo. Generálny riaditeľ mu s radosťou vyhovel a Seipler odišiel s obrovskou taškou polopoužitých toaletných potrieb. „V ten istý deň som išiel do 6 ďalších hotelov a všetky mi odpovedali rovnako,“ spomínal Seipler. Vyzbrojený tisíckami mydiel si Seipler a jeho pár priateľov zriadili malú „dielňu“ v garáži pre jedno auto v centre Orlanda. Skupina sedela na obrátených vedrách so škrabkou na zemiaky a ručne odstraňovala vonkajšiu časť mydla, yostatok drvila v mlynčeku na mäso, pomaly roztavila a zmes naliala do foriem, cez noc vysušila a následne nakrájala na nové mydlá. V najlepšom prípade dokázal Seipler vychrliť 500 nových mydiel denne.







Ďalšia otázka bola, čo s tým všetkým bude robiť. Vypracoval množstvo štatistík a dospel k záveru. Na jednej strane hotely míňali milióny kusov mydla. Na strane druhej, v tom čase na celom svete každý deň zomieralo približne 9 tisíc detí mladších ako 5 rokov na choroby súvisiace s hygienou. Štúdie ukázali, že pravidelné umývanie rúk môže znížiť počet úmrtí na polovicu.







Seipler založil spoločnosť Clean the World a vydal sa na misiu, ktorou je dostať tieto milióny mydiel k deťom v núdzi. Aby to dokázal, prvá vec, ktorú by musel urobiť, je škálovať svoju operáciu. Ukázalo sa však, že získanie peňažnej podpory nie je vôbec jednoduché. „Dal som dohromady žiadosť o grant pre Nadáciu Billa a Melindy Gatesovcov a predstavoval som si, že Bill príde k nám a odovzdá nám šek na 1 milión dolárov,“ povedal Seipler. „Do 8 hodín od odoslania sme dostali oznámenie o zamietnutí s poznámkou: 'Prosím, nepodávajte znova žiadosť skôr ako o 3 roky'."



Darované hotelové mydlo sa hromadilo a ak by Seipler neprišiel s riešením, nápad by rýchlo skončil. Seipler teda prišiel s modelom, v ktorom hotely zaplatia malý poplatok (0,50 až 1 dolár za izbu, mesačne) za účasť v programe recyklácie mydla. Majú k dispozícii všetko, čo potrebujú na zefektívnenie darcovstva a zbavenie sa odpadu, ako skladovacie koše, prepravu, školenia personálu. Dostávajú tiež správy o dopadoch, ktoré podrobne uvádzajú sociálny a environmentálny vplyv ich darov. Hotely z toho majú dva úžitky. Ide o relatívne cenovo dostupný spôsob, ako sa zbaviť všetkého odpadu, a zároveň pomáhajú splniť ciele udržateľnosti. Dnes Clean the World spolupracuje s viac ako 8 000 hotelmi – celkovo približne 1,4 milióna izieb – po celom svete. Medzi jej klientov patria okrem výletných lodí, kasín a leteckých spoločností aj veľké reťazce ako Hyatt, Marriott, InterContinental, Walt Disney Resorts a Hilton. Od roku 2009 spoločnosť dokázala distribuovať 68 miliónov kusov repasovaného mydla do 127 krajín. Na recykláciu má Clean the World výrobné zariadenie v hodnote 750 000 USD v Orlande a satelitné zariadenia v Las Vegas, Hong Kongu, Dominikánskej republike, Montreale a Amsterdame. „Dnes je to už oveľa profesionálnejšia operácia," povedal Seipler. „Už žiadne škrabky na zemiaky alebo mlynčeky na mäso.” Použité mydlo ide do obrovského rafinačného stroja, ktorý filtruje vlasy, špinu a iné nečistoty a chrlí „mydlové rezance“, ktoré putujú do mixéra a sterilizujú sa zriedeným bielidlom. Následne sa rozdrví na práškovú substanciu a stlačí sa do dlhých pevných blokov, nareže na tyčinky, zabalí do škatúľ. Hotely používajú rôzne druhy mydla a miešanie tých správnych je hotová veda. Viac ako 20 000 dobrovoľníkov je zodpovedných za správny proces triedenia.







Keď už je mydlo recyklované a pripravené na svoj druhý život, Clean the World spolupracuje s humanitárnymi partnermi, ako je UNICEF, Vysoký komisár OSN pre utečencov, World Vision a Children International, aby určili, kde na svete ho najviac potrebujú. S týmito partnermi môžu spolupracovať s miestnymi klinikami a školami, kde učia deti hygienické zásady a monitorujú efektivitu. Najväčšie objemy putovali do krajín ako Filipíny, Zambia a Honduras. V poslednom čase však do zoznamu pribudla ďalšia krajina: USA.



V roku 2020 čelil Clean the World frustrujúcim problémom, zásobovanie bolo obmedzené masívnym zatváraním hotelov a dopyt po mydle bol v USA na historickom maxime. „Boli sme takmer na pokraji krachu v čase, keď ľudia potrebovali mydlo viac ako kedykoľvek predtým,“ povedala pre The Hustle Christina Flores, marketingová riaditeľka Clean the World. „Museli sme prepustiť 80 % našich zamestnancov."



Keď sa hotely začali opätovne pomaly otvárať, mnohé veľké reťazce prešli z balených mydiel na veľké znovu naplniteľné dávkovače. Spoločnosť Clean the World, ktorá sa musel vyrovnať so zníženou ponukou, skúsila nový trh. Domáce súpravy, ktoré si spotrebitelia môžu doma doplniť nepoužitým mydlom a inými toaletnými potrebami. K dnešnému dňu organizácia distribuovala viac ako 5 miliónov týchto súprav do amerických útulkov pre bezdomovcov a ďalších krajín, ktoré čelia nedostatkom sanitárneho dodávateľského reťazca.







Tieto iniciatívy mali značný globálny dosah. Ako najväčší recyklátor hotelového mydla na svete pomohla spoločnosť Clean the World každoročne znížiť počet detí, ktoré zomierajú na hnačkové ochorenia, o viac ako 60 %. Jedno mydlo vystačí na 100 umytí rúk, čo je dosť na to, aby sa výrazne znížilo riziko nákazy takýmito chorobami. Stále sa ale nevyriešil základný problém, odhadom 3 miliardy ľudí na celom svete stále nemajú prístup k zariadeniam na umývanie rúk mydlom. A tisíce hotelov stále vyhadzujú odpad z mydla. Seipler videl matky plakať od radosti, keď dostali mydlo. Drobnosť, bežná vec, ktorú často považujeme za samozrejmosť, môže podľa neho pri prerozdelení znamenať veľký rozdiel. „Viem, že to znie smiešne, ale to malé mydlo na poličke hotelovej izbe, tá vec môže doslova zachrániť život."