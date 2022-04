Košice chcú tento rok investovať 10 miliónov eur do opráv ciest a chodníkov

dnes 17:01 -

Približne za desať miliónov eur chce mesto Košice v nasledujúcich týždňoch zrekonštruovať kilometre ciest a chodníkov v Košiciach, ktoré boli predtým dlhodobo zanedbávané. Podľa primátora Jaroslava Polačeka ich investičný dlh dosahuje desiatky miliónov eur. Uvedenú investíciu bude mesto financovať z dodávateľských úverov a vlastných zdrojov. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.

V polovici mája sa má začať so súvislou opravou Čermeľskej cesty, Triedy KVP, Jaltskej, Lomonosovej a Pražskej ulice. Súčasťou má byť aj rekonštrukcia všetkých priľahlých chodníkov. Ide o prvú etapu opráv asfaltových povrchov a prác na komunikáciách vo vlastníctve mesta, pričom vo verejnom obstarávaní uspela so sumou necelých 3,8 milióna eur bez DPH firma Eurovia SK.

Po schválení projektov dočasného dopravného značenia začnú podľa riaditeľa košického závodu spoločnosti Štefana Bálinta najskôr s prácami na Triede KVP, Čermeľskej ceste a Jaltskej ulici. O pár dní neskôr budú nasledovať aj súvislé opravy na ďalších uvedených dvoch uliciach. „Dopravné obmedzenia na týchto úsekoch ciest by mali trvať zhruba poldruha mesiaca,“ uvádza magistrát s tým, že do užívania by mali byť odovzdané na prelome júna a júla.

Po skončení prvej etapy sa má začať s pokračovaním tohto projektu v predpokladanej hodnote 2,5 milióna eur. V pláne sú súvislé opravy ciest a chodníkov na Hronskej, Turgenevovej, Magnezitárskej a niektorých ďalších uliciach.

V úvode mája chce mesto začať aj s odstraňovaním výtlkov, ktoré vznikli na povrchoch ciest v zimných mesiacoch. Počas letných prázdnin sú naplánované viaceré investície v rámci Plánu opráv ciest, parkovísk, mostov, chodníkov a cyklochodníkov. V rámci nich by mal nový asfalt pribudnúť na viac ako 30.000 štvorcových metroch. Celkovo by mali tento rok opraviť komunikácie na 50 uliciach v meste.