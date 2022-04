Španielsko čelí možným problémom s dodávkami plynu pre spor Alžírska s Marokom

dnes 16:46 -

Španielsko čelí možným problémom s dodávkami plynu. Alžírsko mu totiž pohrozilo zastavením vývozu komodity, čo je nový zvrat v zložitom trojuholníku diplomatického napätia medzi dodávateľom plynu, dovozcom plynu a ich spoločným susedom Marokom. A to v čase, keď ceny plynu prudko stúpajú v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu.

Španielsko rokuje s Marokom o pomoci so zvýšením dodávok plynu. To by bolo možné dosiahnuť tak, že by Maroku umožnilo využívať spracovateľské zariadenia v Španielsku na úpravu skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý by mohol pochádzať od rôznych dodávateľov. Plyn by sa potom mohol posielať do Maroka cez existujúci plynovod, ktorý vedie cez Gibraltársky prieliv.

Španielsko však dováža zemný plyn aj z Alžírska. Alžírsko vlani prerušilo diplomatické vzťahy s Marokom, s ktorým má spoločnú pozemnú hranicu. Následne vyplo plynovod, ktorý vedie cez ich spoločnú hranicu, čím odrezalo Maroko od zdrojov plynu.

Maroko sa obrátilo na Španielsko so žiadosťou o pomoc v snahe nahradiť tento výpadok, čo podľa všetkého vyvoláva v Alžírsku problémy.

Alžírske ministerstvo energetiky vo vyhlásení v stredu (27. 4.) neskoro večer varovalo, že dodávky plynu, ktoré posiela do Španielska cez separátny plynovod v Stredozemnom mori, môžu byť pozastavené, ak sa plyn potom odkloní inam. Takéto odklonenie by sa mohlo považovať za porušenie zmluvy, varovalo ministerstvo.

Keďže Španielsko je silne závislé od alžírskeho plynu, jeho ministerstvo energetiky sa snažilo utíšiť búrku a vo vyhlásení uviedlo, že "plyn pre Maroko nebude žiadnom prípade pochádzať z Alžírska".

Až do vlaňajšieho októbra časť dodávok alžírskeho plynu do Španielska prichádzala plynovodom cez Maroko. Maroko získalo časť z týchto dodávok na výrobu 10 % svojej elektriny. Kráľovstvo však tento zdroj energie stratilo, keď sa 31. októbra 2021 skončila 25-ročná dohoda o distribúcii plynu, pričom Alžírsko ju odmietlo obnoviť.

Alžírsko stále posiela plyn do Španielska cez druhý, dlhší plynovod priamo z Alžírska na juhovýchodné pobrežie Španielska a tiež vo forme LNG v tankeroch.

Maroko však bez plynu od svojho suseda musí hľadať nové zdroje oveľa ďalej.

Španielske ministerstvo energetiky uviedlo, že Maroko by mohlo získať LNG na medzinárodných trhoch a dopraviť ho do závodu na opätovné splyňovanie na španielskej pevnine. Po spracovaní by sa plyn mohol vyviezť do Maroka potrubím, ktorým sa až do októbra prepravoval alžírsky plyn do Španielska.

Španielsko chce posilniť vzťahy s Rabatom, kľúčovým hráčom v jeho úsilí zvládnuť nárast prisťahovalectva z Afriky smerom na sever.

Napätie v tomto trojuholníku prichádza v čase medzinárodnej krízy v súvislosti s dodávkami a cenami fosílnych palív pre vojnu na Ukrajine.

Rusko využíva plyn ako pákový efekt proti štátom, ktoré sú proti jeho invázii na Ukrajinu. Ruský štátny energetický gigant Gazprom tento týždeň pozastavil dodávky plynu do Poľska a Bulharska, ktoré sú členmi Európskej únie a NATO.

Vzhľadom na to, že európske krajiny hľadajú alternatívy k ruskému plynu, dodávky z Alžírska nadobudli na význame.

Taliansko, ktoré sa tiež snaží odstrihnúť od ruskej energie, uzavrelo tento mesiac dohodu o zvýšení dovozu plynu z Alžírska. Španielsko je lídrom v oblasti veternej a solárnej energie, ale stále potrebuje aj plyn, pričom Alžírsko mu poskytuje viac ako tretinu zemného plynu.

Roztržka medzi Marokom a Alžírskom prinútila Španielsko k delikátnemu balansovaniu. Spor medzi Marokom a Alžírskom má do značnej miery korene v spornom regióne Západná Sahara, bývalej španielskej kolónii v severnej Afrike, ktorá je bohatá na fosfáty a hraničí s loviskami rýb. V roku 1976 bola anektovaná Marokom.