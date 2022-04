Bitcoin prijala za zákonné platidlo ďalšia krajina

Zdroj: CNBC

Stredoafrická republika sa stala druhou krajinou na svete, ktorá prijala bitcoin ako oficiálnu menu po tom, čo minulý rok urobil rovnaký krok Salvádor. Zákonodarcovia v parlamente Stredoafrickej republiky jednohlasne odhlasovali schválenie zákona legalizujúceho bitcoin a ďalšie kryptomeny, uvádza sa vo vyhlásení. Obed Namsio zo štábu prezidenta Faustina-Archange Touaderu, označil tento krok za „rozhodujúci smerom k otvoreniu nových príležitostí pre našu krajinu“, uviedla agentúra Reuters.



Stredoafrická republika je bohatá na diamanty, zlato a iné cenné nerasty, no radí sa medzi najchudobnejšie a najmenej rozvinuté krajiny sveta. Podľa Svetovej banky žilo v roku 2020 približne 71 % z 5,4 milióna obyvateľov Stredoafrickej republiky pod medzinárodnou hranicou chudoby. Krajina, ležiaca vo vnútrozemí v srdci Afriky, je už roky zmietaná politickou nestabilitou a násilím.



„Veľkou otázkou je, pre koho je rozhodnutie o kryptomenách určené,“ povedal pre CNBC David Gerard, nezávislý pozorovateľ kryptosektora. „Internetové pokrytie je v Stredoafrickej republike 11 %. Možno bolo vláde povedané, že to obmedzí platby v krajine, ale nie je jasné ako.“



Krok považovať bitcoin za zákonné platidlo získal pochvalu od krypto komunity a bol vítaný ako ďalší krok smerom k adopcii kryptomien stredným prúdom. Dá sa to však vnímať aj s istou dávkou kontroverzie. V Salvádore došlo k protestom po tom, čo krajina zaviedla zákon o bitcoinoch a krajina čelila kritike zo strany Medzinárodného menového fondu.



MMF vyzval Salvádor, aby upustil od bitcoinu ako zákonného platidla a vyjadril obavy z rizík, ktoré predstavuje pre finančnú stabilitu a ochranu spotrebiteľa.

Bitcoin je notoricky volatilné aktívum, čo vyvoláva otázky o jeho úlohe ako štandardného spôsobu platby. Naposledy sa obchodoval za približne 39 686 USD, čo je pokles o 6 % za posledných 24 hodín. Kryptomena stratila približne 42 % svojej hodnoty od historického maxima nad 68 000 USD v novembri.

Mnohé západné vlády upozorňujú na potenciálne využitie kryptomien Ruskom na obchádzanie sankcií. Stredoafrická republika je blízkym spojencom Ruska, pričom ruskí žoldnieri podľa OSN poskytli vláde priamu pomoc.



Odborníci tvrdia, že tento krok by mohol pomôcť malým krajinám, ako je Stredoafrická republika, znížiť ich závislosť od amerického dolára v globálnom obchode. Ransu Salovaara, generálny riaditeľ kryptoplatformy Likvidi, poznamenal, že dolár je globálnou ropnou menou od 50. rokov minulého storočia. „Závislosť od ropy je teraz veľkým problémom kvôli Ukrajine a zákazu SWIFT, takže globálne, nezastaviteľné kryptomeny, ako je bitcoin, môžu skutočne zažiariť,“ dodal.