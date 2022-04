Analytik: Akcie plynárenských firiem od ruskej invázie raketovo stúpli

Zdroj: ČTK

"Rusko začína odstrihávať od plynu 'nepriateľské krajiny', ktoré odmietli za dovozy plynu platiť v rubľoch a pozornosť sa začína obracať na plyn z Nórska, Alžírska alebo LNG (skvapalnený zemný plyn)," uviedol Hájek. Napríklad nórska spoločnosť Norwegian Energy Company nebude mať teraz o zákazky núdzi a otázkou zostáva, či vôbec dokáže uspokojiť všetok dopyt. Investori vkladajú do spoločnosti veľkú dôveru a jej akcie si cenia o takmer 100 percent viac, než na začiatku vojnovej invázie, podotkol.



Podobne sú na tom podľa Hájka LNG spoločnosti, ktoré sú pre Európu najväčšou šancou na zaplnenie prázdnych zásobníkov do tohtoročnej zimy. Nové terminály vo Francúzsku alebo Nemecku výrazne stimulujú ziskovosť v spoločnostiach, ako je Tellurian. Americká spoločnosť okrem ťažby plynu prevádzkuje flotilu terminálov. Exportnú kapacitu LNG má na 27 miliónoch ton ročne a jej akcie sa od vojnovej invázie takmer zdvojnásobili. Exporty LNG do Európy sú pre USA strategickým krokom, ktorý by mal podporiť ziskovosť spoločnosti na niekoľko ďalších kvartálov, dodal.





Lídrom produkcie LNG v Spojených štátoch je Cheniere Energy. Tá začína silne konkurovať najväčšiemu svetovému producentovi, katarskej Qatar Petroleum. Akcie spoločnosti rastú nepretržite od začiatku pandémie a jej postavenie v biznise bude v aktuálnom prostredí silným katalyzátorom pre ďalšie zisky. Len za január spoločnosť poslala do Európy 50 lodí s LNG, čo je okolo 70 percent jej celkovej exportnej kapacity. "Ak tieto firmy dokážu ďalej navyšovať produkčnú kapacitu a cena plynu zostane v Európe pre LNG spoločnosti atraktívna, sú akcie všetkých spoločností nastavené na rast," dodal Hájek







Ruský prezident Vladimír Putin po začiatku invázie a po ostrej reakcii západných krajín na ruskú agresiu oznámil, že odberatelia zo znepriatelených krajín budú za ruský plyn musieť platiť v rubľoch. Európske krajiny a tamojšie plynárenské firmy to odmietli s tým, že by zmena platobnej metódy bola porušením zmlúv. Agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroj blízky Gazprombank v stredu napísala, že rubľové účty si už otvorilo desať európskych odberateľov ruského plynu. Štyria z nich týmto spôsobom už zaplatili.



Gazprom v stredu ráno zastavil dodávky plynu do Poľska a Bulharska. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že miestne plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmietli za plyn platiť v rubľoch, ako Moskva požaduje. Cena plynu pre európsky trh sa potom výrazne zvýšila.