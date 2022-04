Slovensku chýba akčný plán na zbavenie sa závislosti od ruského plynu

včera 15:31 -

Slovensko nemá spracovaný akčný plán, ktorý by určoval, aké kroky a v akom časovom horizonte treba urobiť, aby sme sa v čo najkratšom čase zbavili závislosti od ruského zemného plynu. Povedal to vo štvrtok po skončení mimoriadneho zasadnutia Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti jeho predseda Peter Kremský (OĽANO).

"Takýto akčný plán nemáme," skonštatoval Kremský. Akčný plán by podľa neho mal obsahovať "jasné kroky", ako bude štát podporovať výstavbu obnoviteľných zdrojov, využívanie geotermálnej energie, úspory energií alebo rozvoj vlastnej ťažby zemného plynu. "Musia tam byť jasné termíny, jasné kroky či zodpovednosť," dodal šéf hospodárskeho výboru.

Kremský zvolal mimoriadne zasadnutie výboru potom, čo Rusko zastavilo dodávky plynu do Poľska a Bulharska. Tieto krajiny, podobne ako väčšina krajín EÚ, nesúhlasili s novou podmienkou dodávok plynu, ktorou je platba v rubľoch. Slovensko by malo ďalšiu splátku za plyn poslať 20. mája, no zatiaľ nie je jasné, ako bude platba zrealizovaná.

Či si aj Slovensko zriadilo účet v rubľoch, Kremský nepotvrdil ani nevyvrátil. Na výbore sa podľa neho o tomto probléme nerozprávali, no to, že má niekto zriadený účet, podľa Kremského neznamená, že ho bude aj využívať a dôležitý je spoločný postoj štátov EÚ.

Hospodársky výbor zaviazal Ministerstvo hospodárstva SR, aby ho informovalo o úprave Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na súčasné podmienky. Zároveň má rezort hospodárstva informovať aj o aktuálnych opatreniach na zníženie závislosti Slovenska od dodávok zemného plynu a ďalších energetických nosičov z Ruska a tiež prizvať zástupcov výboru do krízového štábu na ministerstve hospodárstva.