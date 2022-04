Lehoty výstavby sa pre stavebné materiály budú možno predlžovať

dnes 15:01 -

V súvislosti s rastom cien stavebných materiálov sa pravdepodobne budú stavby predražovať. Navyše v dôsledku nedostatku materiálov hrozí aj to, že sa niektoré stavby budú predlžovať alebo sa na určitý čas prerušia. Vo štvrtkovom živom vysielaní na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Rast cien špecifických stavebných materiálov je podľa ministra bezprecedentný. "Áno, budú sa stavby pravdepodobne predražovať a áno, hrozí aj to, že sa niektoré lehoty výstavby budú v kontexte nedostatku materiálov posúvať alebo sa niektoré môžu aj kompletne prerušiť na istý čas," priblížil Doležal.

Skonštatoval, že rast cien materiálov v prípade nových obstarávaní sa bude riešiť zmenou valorizačného vzorca, aby lepšie zohľadňoval rast konkrétnych komodít. Ozrejmil, že tento vzorec je súčasťou zmluvných podmienok v rámci verejného obstarávania a umožňuje za istých okolností zhotoviteľovi zvyšovať zmluvnú cenu.

Doležal zároveň avizoval stretnutie s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO), kde majú diskutovať aj o konkrétnych návrhoch riešení. "My potrebujeme ku každej stavbe pristupovať individuálne," naznačil minister.

Ak sa nájde spôsob, ako dodatkovať zmluvy v kontexte zvyšujúcich sa cien materiálov, je podľa neho potrebné povedať aj to, kto to zaplatí. "Pri štátnych zákazkách, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu, to, logicky, zaplatí štát," skonštatoval. S vicepremiérkou Veronikou Remišovou (Za ľudí) tiež pracujú na tom, aby bolo možné dodatkovať aj eurofondové zákazky s tým, že by takéto zvýšené náklady boli posudzované ako oprávnené a nedostávali sme korekcie.

Podotkol, že táto situácia bude mať vplyv aj na výstavbu ďalších úsekov. Pripomenul, že existuje harmonogram a určitý rozpočet na výstavbu. "Ak sa nám tie stavby predražia, bude to znamenať, že tie ostatné stavby sa budú musieť v čase odsúvať na neskôr, lebo nebudeme mať na ne peniaze," zdôraznil.