Deklarácia o cenovej stabilite potravín funguje

Deklarácia o cenovej stabilite potravín podpísaná v marci 2022 funguje. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Obchodníci ju podľa agrorezortu dodržiavajú a marže v prípade 13 základných druhov potravín nedvíhajú. To znamená, že nejde len o marketingový nástroj, ale iniciatíva ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) má reálny vplyv na zachovanie ceny potravín v aktuálnom extrémnom zdražovaní, ktoré zapríčinila inflácia aj útok Ruska na Ukrajinu.

Z prieskumu podľa MPRV vyplýva, že v medzimesačnom porovnaní marca a apríla 2022 sa zvýšili spotrebiteľské ceny pri potravinách z deklarácie o 1,5 %. Odbytová cena sa však zvýšila o 5,7 %, čo znamená, že zvýšené nákupné ceny neboli prenesené do predajnej ceny pre spotrebiteľa za nákup dusenej šunky bravčovej, kurčaťa pitvaného, bravčových párkov, rožkov bielych obyčajných, ovocných jogurtov, chleba (pšenično-ražného), čerstvého masla, kuracích pŕs–rezňov, syra eidamu tehly (45 %), slepačích vajec (veľkosť M), bravčového karé, mlieka trvanlivého polotučného a pšeničnej múky polohrubej.

"Medzimesačný prieskum cien sledovaných 13 druhov potravín exaktne dokázal, že podpis Deklarácie o cenovej stabilite potravín mal zmysel a obchodníci dobrovoľne dodržiavajú to, k čomu sa zaviazali, teda nedvíhajú svoje predajné ceny rovnako rýchlo ako sa dvíhajú nákupné ceny. Ich nákupná cena sa zvýšila o 1,5 % z dôvodu zvyšujúcich sa výrobných vstupov, čo sa logicky musí premietnuť, inak by potravinári šli pod výrobné náklady. Kroky na to, aby situáciu zvládli potravinári i spotrebitelia, na ministerstve aj vo vláde podnikáme," vysvetlil Vlčan.

MPRV SR ubezpečilo, že monitoruje a analyzuje ceny produktov z deklarácie aj naďalej a bude o výsledku verejnosť každý mesiac informovať.

Deklaráciu o cenovej stabilite potravín podpísal minister Samuel Vlčan, zástupcovia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) a Zväzu obchodu (ZO) SR 11. marca 2022. Podpisom tohto dokumentu sa zaviazali, že pri cenotvorbe základných druhov potravín budú postupovať férovo, citlivo a zohľadnia mieru svojich zvýšených vstupov a prevádzkových nákladov.