Bánovce nad Bebravou dlžili ku koncu minulého roka 1,006 milióna eur

Mesto Bánovce nad Bebravou evidovalo ku koncu minulého roka dlh vo výške 1.006.883,25 eura. Jeho celková úverová zadlženosť tak bola na úrovni 5,83 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2021, ktorý na svojom rokovaní v stredu (27. 4.) schválili mestskí poslanci.

"Rok 2021 bol poznačený pokračovaním pandémie, bola to hektická doba s menšími či väčšími uvoľňovaniami. Aj napriek tejto skutočnosti sme sa snažili plniť všetky plány, ktoré boli stanovené v decembri 2020 pri schvaľovaní rozpočtu," skonštatovala primátorka Rudolfa Novotná.

Rozpočtový rok 2021 samospráva uzatvorila s prebytkom vo výške 1.919.893,26 eura. Celkové príjmy mesta vlani dosiahli 20.418.254,23 eura, celkové výdavky boli na úrovni 18.498.360,97 eura. Po vylúčení účelovo viazaných prostriedkov predstavuje výsledok hospodárenia 1.200.031,36 eura.

"Prebytok tvorila predovšetkým úspora na bežných výdavkoch, a to vo všetkých podprogramoch. Najväčšiu zložku nám tvorila úspora na mzdách a odvodoch, a to na všetkých originálnych kompetenciách. Či sa to týka administratívy, opatrovateľských službách či v školstve," priblížila vedúca finančného odboru mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou Eva Straňáková.

Táto úspora vznikla podľa nej v nadväznosti na pretrvávajúcu pandémiu, keďže množstvo zamestnancov bolo na karanténnych a pandemických práceneschopnostiach, ktoré boli nákladmi Sociálnej poisťovne. "V odpadovom hospodárstve sa nám po prvý raz podarilo dostať z mínusových čísel a nemuseli sme ho dofinancovať," doplnila Straňáková.

Zostatok finančných operácií vo výške 1,73 milióna eur použije mesto na vyrovnanie schodku rozpočtu, tvorbu fondu rozvoja bývania, do rezervného fondu prevedie 1.198.288,36 eura.

"Z bankových úverov, ako aj ostatných záväzkov, sa nám podarilo splatiť približne 400.000 eur. Vznikli nám aj nové záväzky, tie sú však skôr krátkodobé. Na konci roka nám na účtoch zostali prostriedky v objeme 600.000 eur, a to najmä z poskytnutých dotácií na úseku školstva," dodala Straňáková.