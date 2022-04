Maďarská vláda bude naďalej regulovať ceny potravín a pohonných látok

dnes 20:46 -

Maďarská vláda bude aj naďalej regulovať ceny vybraných potravín a pohonných látok. Regulácia, ktorá sa v prípade potravín mala skončiť v závere tohto týždňa a v prípade palív v polovici mája, bude pokračovať až do júla. Oznámil to v stredu maďarský premiér Viktor Orbán. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Maďarská vláda zaviedla reguláciu cien benzínu a nafty už v novembri minulého roka. Od 15. novembra platí v Maďarsku horná hranica ceny nafty a benzínu na úrovni 480 forintov (1,26 eura) za liter. Pôvodne platila tri mesiace, vláda však toto opatrenie predĺžila do 15. mája. Teraz Orbán oznámil ďalšie predĺženie regulácie cien palív, a to do 1. júla.

Do rovnakého termínu sa predlžuje aj regulácia cien vybraných potravín. Ide o základné potraviny ako cukor, slnečnicový olej, múka či kuracie prsia, ktorých cenu vláda zmrazila od februára na úroveň z októbra minulého roka. Platnosť tohto opatrenia sa pôvodne mala skončiť 1. mája.