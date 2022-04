Za dodávky ruského plynu zaplatili rubľami doteraz štyria európski odberatelia

dnes 17:03 -

Štyria odberatelia ruského plynu z Európy sa prispôsobili požiadavkám Moskvy a za surovinu zaplatili v rubľoch. Uviedol to v stredu zdroj blízky ruskému plynárenskému koncernu Gazprom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

V stredu Gazprom zastavil dodávky plynu do Poľska a Bulharska, pričom ako dôvod uviedol nezaplatenie za dodávky v rubľoch. Ako však zdroj dodal, k zastaveniu dodávok ďalším odberateľom by v najbližších týždňoch dôjsť nemalo napriek tomu, že platby v rubľoch odmietajú. Nič by sa nemalo udiať do druhej polovice mája, keď sa očakávajú ďalšie platby. Zdroj zároveň dodal, že účty v Gazprombank, ktoré sú potrebné na zabezpečenie platieb v rubľoch, si otvorilo doteraz 10 európskych spoločností.

Dodávky plynu do Poľska a Bulharska Gazprom zastavil po tom, ako krajiny odmietli prispôsobiť sa novému mechanizmu na platby v rubľoch. Rusko dodáva plyn prostredníctvom plynovodov celkovo do 23 krajín Európskej únie.

Po zavedení sankcií Európskej únie voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu ruský prezident Vladimir Putin podpísal koncom marca dekrét, ktorým od 1. apríla stanovuje európskym odberateľom plynu platby v rubľoch. Podľa Európskej komisie však mechanizmus, ktorý vyžaduje, aby si firmy otvorili v Gazprombank účet v cudzej mene a v rubľoch a banka mohla zabezpečiť konverziu na ruskú menu, porušuje sankcie Európskej únie. To Gazprom odmieta a tvrdí, že tento mechanizmus sankcie EÚ neporušuje.