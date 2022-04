Gazprom žiada platbu v rubľoch: Euro kleslo na päťročné minimum 

Zdroj: CNBC,ČTK

Foto: getty images

dnes 16:31 -

Cena plynu pre európsky trh dnes ráno vzrástla o viac ako 20 percent a prechodne sa dostala až na 125 eur za megawatthodinu (MWh). Ukazujú to záznamy vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku, ktorý je pre európsky trh určujúci. Trh reaguje na oznámenie, že ruská plynárenská spoločnosť Gazprom naplnila svoju hrozbu a zastavila dodávky plynu do Poľska a do Bulharska. Pre porovnanie, začiatkom marca, krátko po invázii ruských vojsk na Ukrajinu, cena krátko vystúpila až na rekordných zhruba 345 eur za MWh a pred rokom sa pohybovala okolo 18 eur za megawatthodinu.