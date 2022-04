Sankcie Západu si vyberajú svoju daň: Ruská ekonomika by tento rok mohla klesnúť až o 12,4 %

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

včera 12:31 -

Rusko podľa tohto dokumentu očakáva, že sa jeho hrubý domáci produkt (HDP) v roku 2022 zníži o 8,8 % pri základnom scenári. V prípade konzervatívnejšieho scenára sa prepadne o 12,4 %.



Konzervatívna prognóza je v súlade s predpoveďou bývalého ministra financií Alexeja Kudrina, ktorý začiatkom tohto mesiaca skonštatoval, že ruská ekonomika smeruje k poklesu o viac ako 10 % v tomto roku, čo bude najväčšie zníženie HDP od roku 1994.



V roku 2023 ministerstvo hospodárstva predpovedá rast ruskej ekonomiky o 1,3 %, v roku 2024 o 4,6 % a v roku 2025 o 2,8 % pri lepšom, základnom scenári.



Podľa konzervatívneho scenára však očakáva pokles o 1,1 %.



Rozsah škôd v ekonomike v tomto roku je nejasný pre neistotu týkajúcu sa možných nových sankcií a problémov v obchode. Vláda v Moskve tento rok pravdepodobne niekoľkokrát prehodnotí prognózy.



Inflácia v Rusku, ktorá do 15. apríla vyskočila na 17,62 %, sa tento rok zrýchli až na 22,6 % a zostane výrazne nad 4-percentným cieľom centrálnej banky aj v roku 2023.



Centrálna banka koncom februára nečakane zvýšila kľúčový úrok na 20 % z 9,5 %, čím podľa guvernérky Elviry Nabiullinovej pomohla stabilizovať rubeľ a prekonať prudký rast inflácie.



Kľúčová sadzba banky bola 8. apríla znížená na 17 % v rámci ďalšieho neplánovaného kroku. Analytici teraz očakávajú pokles sadzby o 200 bázických bodov na 15 %, na ďalšom stretnutí banky v piatok (29. 4.), na ktorom bude stanovovať sadzby.



Očakáva sa tiež, že kapitálové investície sa tento rok znížia o 25,4 % až 31,8 % po náraste o 7,7 % v roku 2021, zatiaľ čo reálne disponibilné príjmy, ktoré sú pre Rusko veľmi citlivou metrikou (najmä v súvislosti s rastúcimi cenami, ktoré zasahujú do životnej úrovne), by podľa konzervatívneho odhadu ministerstva mohli v roku 2022 klesnúť o 9,7 %.



Svetová banka predpovedala Rusku, že jeho HDP v roku 2022 klesne o 11,2 % v dôsledku sankcií Západu, ktoré zasiahli ruské banky, štátne podniky a ďalšie inštitúcie.