Gazprom pracuje na schéme platieb za plyn v rubľoch, tvrdí Kremeľ

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 15:01 -

"Všetky kontakty s odberateľmi plynu sa uskutočňujú cez Gazprom, takže Gazprom zverejní informácie o výsledkoch rokovaní," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov počas konferenčného hovoru s novinármi.



Gazprom to odmietol komentovať.



Zdroj oboznámený s rokovaniami s odberateľmi plynu, ktorí odmietli byť menovaní, uviedol, že nie je jasné, ako sa bude schéma zavádzať, ale práce na nej pokračujú.



Ruský prezident Vladimir Putin požaduje, aby krajiny, ktoré označil za „nepriateľské“, súhlasili so zavedením schémy, otvorili si účty v Gazprombank, uskutočňovali platby v eurách alebo dolároch a tá ich prevedie na ruble.



Peskov uviedol, že platby za dodávky, ktoré sa uskutočnia po nadobudnutí platnosti Putinovho dekrétu, sa očakávajú v máji.



Rusko tento plán oznámilo po tom, ako Moskva 24. februára začala na Ukrajine špeciálnu vojenskú operáciu, ktorá podnietila sankcie Západu vrátane zmrazenia časti ruských zlatých a devízových rezerv.



Väčšina európskych odberateľov ruského plynu odmietla platby rubľami.



Moskva však varovala Európu, že riskuje prerušenie dodávok plynu, pokiaľ nezaplatí v rubľoch. Niekoľko odberateľov odvtedy uviedlo, že by mohli súhlasiť s požiadavkami Moskvy.



Uniper, hlavný nemecký dovozca ruského plynu, v pondelok (25. 4.) vyhlásil, že za budúce dodávky bude možné platiť bez porušenia sankcií Európskej únie.

Maďarsko zase oznámilo, že plánuje platiť za ruský plyn v eurách cez Gazprombank, ktorá prevedie platbu na ruble, aby splnilo novú požiadavku.