Prvá obec využívajúca vodík na varenie a kúrenie bude od júna Blatná na Ostrove

Prvou obcou na Slovensku, ktorá si v praxi vyskúša využitie vodíka, bude Blatná na Ostrove. Spoločnosť SPP - distribúcia (SPP-D) v nej od júna do konca septembra spustí testovací projekt primiešavania desiatich percent vodíka do zemného plynu. Firma plánuje do roka 2025 pripraviť na primiešavanie vodíka celú svoju infraštruktúru. Na workshope Slovenského plynárenského a naftového zväzu to v utorok povedal Peter Demeč z SPP-D.

"Zvažovali sme obce v okolí Bratislavy hlavne čo sa týka dostupnosti ľudí, ktorí by projekt obsluhovali, a prirodzene nám vyšla obec Blatná na Ostrove," uviedol Demeč. V obci má SPP-D 300 odberných miest, ktoré budú počas štyroch mesiacov pracovníci firmy kontrolovať. Kým sa však začne do zemného plynu primiešavať vodík, musia ešte svoje stanovisko k tejto zmene priložiť výrobcovia kotlov, plynových šporákov či prietokových ohrievačov vody, ktoré obyvatelia obce používajú.

SPP-D si vybrala letné testovanie aj z dôvodu menšej spotreby plynu, a tým aj menšej spotreby vodíka. Aby firma využila zelený vodík vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie, nakúpi certifikáty od holandského výrobcu.

Do októbra 2025 plánuje SPP-D zabezpečiť možnosť pridávania piatich percent vodíka do zemného plynu na celom území Slovenska a do roku 2030 by to malo byť až desať percent. Ide však iba o pripravenosť koncových zariadení a potrubnej siete. Či bude dostatočné množstvo vodíka k dispozícii, zatiaľ nie je jasné.

Ešte rýchlejšie by chcela svoju potrubnú sieť na pridávanie piatich percent vodíka pripraviť spoločnosť eustream. Tá plánuje túto úlohu zvládnuť do konca budúceho roka. Rastislav Zeleňák z eustreamu však spresnil, že záleží na splnení termínov dodávok niektorých technológií.

Urýchlenie projektov na výrobu vodíka podporuje aj Európska únia. Už v balíčku na zníženie emisií známom ako Fit for 55 rátala EÚ s výrobou vodíka do roku 2030 v objeme 5,6 milióna ton. V marci predstavený program na zníženie závislosti od ruského plynu REPower EÚ ráta so zvýšením využitia vodíka o ďalších 15 miliónov ton, z ktorých by sa malo desať miliónov ton doviezť z krajín mimo EÚ. Toto množstvo by malo ušetriť od 25 do 50 miliárd kubických metrov (m3) plynu ročne.

Slovensko by mohlo podľa akčného plánu k vodíkovej stratégii vyrábať v roku 2030 okolo 50.000 ton vodíka. Ten by sa mal využiť najmä v priemysle, doprave, ale aj v energetike.