Expert upozornil, že revolvingový úver zaniká až ukončením zmluvy

Jeden z typov úverov, ponúkaných v súčasnosti bankami, je revolvingový úver. Ten však má svoje špecifiká. I keď ide o krátkodobý úver, neznamená to, že sa musí splatiť čo najskôr a klienti ho môžu čerpať a zároveň splácať i niekoľko rokov. Revolvingový úver tiež nezaniká splatením, ale až ukončením zmluvy, upozornil Milan Cáder, riaditeľ divízie Produkty a marketing spoločnosti Home Credit.

Hlavnou výhodou revolvingového úveru je možnosť opakovaného využívania financií, pričom je možné kedykoľvek požiadať o navýšenie alebo naopak o zníženie úverového rámca. "Ak si teda dohodneme revolvingový úver napríklad vo výške 8000 eur a tieto peniaze na začiatku vyčerpáme, začneme splácať a za nejaký čas splatíme napríklad 3000 eur, zostáva nám doplatiť 5000 eur. Avšak môžeme opätovne dočerpať tých 3000 eur do výšky úverového rámca a opäť začíname splácať sumu 8000 eur," priblížil Cáder. "Je nutné si ale uvedomiť, že opakované čerpanie úveru predlžuje jeho doplatenie," dodal.

Revolvingový úver nezaniká jeho splatením, ale až ukončením zmluvy, teda písomnou výpoveďou zmluvy. To by si spotrebitelia mali podľa Cádera jednoznačne uvedomiť, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam a nechceným problémom. Klienti však môžu splácať aj vyššie čiastky, ako je dohodnutá splátka. Tým sa skráti doba splácania, alebo dlžník môže opakovane čerpať dostupné finančné prostriedky až do výšky úverového rámca.

V prípade revolvingových účtov spoločnosti poskytujú mesačný výpis, v ktorom je klient informovaný o stave, teda aký má rámec/limit, koľko vyčerpal prostriedkov, akú splátku zaplatil a ako bola splátka rozdelená na úhradu úrokov či poplatkov. Súčasťou výpisu je tiež informácia, o akú sumu bola znížená istina, nakoniec je uvedená výška zostávajúceho dlhu a voľná čiastka k opakovanému čerpaniu.

Ak klient doplatí revolvingový úver, neplatí ďalej žiadne ďalšie splátky a výška úverového rámca je mu kedykoľvek k dispozícii na ďalšie použitie. Po opakovanom čerpaní začne opäť splácať. Minimálna výška splátky je vždy definovaná v zmluve. Buď ako percento z vyčerpanej čiastky alebo ako percento z výšky úverového rámca. Ak chce klient revolvingový úver úplne ukončiť, musí zaplatiť dlžnú sumu a písomne požiadať poskytovateľa o ukončenie zmluvy o revolvingovom úvere.