Z pohľadu ekonóma: Keď sledované údaje neposkytujú fakty o realite

Naše znalosti o ekonomike sú neuchopiteľné, v dôsledku čoho sa môžeme maximálne tak pokúsiť zistiť niektoré fakty ekonomickej reality aplikovaním rôznych štatistických metód na takzvané makrodáta. Napríklad ekonóm má teóriu, že výdavky spotrebiteľov na tovary a služby sú určené osobným disponibilným príjmom a úrokovou sadzbou. Osobný disponibilný príjem a úroková sadzba sú podľa ekonóma hybnými premennými spotrebiteľských výdavkov. Pomocou štatistickej metódy potom ekonóm prevedie tento pohľad na rovnicu. Stanovená rovnica sa zase používa pri hodnotení budúceho smerovania spotrebiteľských výdavkov. Ak rovnica generuje presné predpovede, potom sa považuje za dobrý nástroj na zistenie skutočnosti. Ak nedokáže produkovať presné predpovede, potom už nedokáže pomáhať pri zisťovaní faktov reality. V takom prípade sa musí od teórie opustiť alebo ju upraviť. Popularizátor tohto spôsobu myslenia Milton Friedman napísal: „Konečným cieľom pozitívnej vedy je vývoj teórie alebo hypotézy, ktorá prináša platné a zmysluplné (t. j. nie pravdivé) predpovede o javoch, ktoré ešte neboli pozorované.“



Podľa Friedmana, keďže nie je možné určiť, „ako veci skutočne fungujú“, potom v skutočnosti nezáleží na tom, aké sú základné predpoklady teórie. Nezáleží na tom, či sú výdavky spotrebiteľov poháňané len disponibilným príjmom a úrokovou sadzbou, alebo možno aj niektorými ďalšími premennými. Je to jedno, pokiaľ teória dokáže generovať presné predpovede.



Myslitelia ako Ludwig von Mises zastávali iný názor. „Je márne hľadať korelačné koeficienty, ak nevychádzame z vopred získaného teoretického náhľadu.“

Podľa Misesa musí ekonóm na posúdenie skutočnosti použiť teóriu, ktorá nie je odvodená z historických údajov ako takých. Teória sa musí „postaviť na vlastné nohy“ nezávisle od historických údajov. Napríklad je možné pozorovať, že jednotlivci sú zapojení do rôznych aktivít. Môžu sa zaoberať manuálnou prácou, šoférovať autá, chodiť po ulici alebo stolovať v reštauráciách. Charakteristickým znakom týchto činností je, že sú vedomé a cieľavedomé. Pomocou poznania, že ľudské konanie je vedomé a účelné, môžeme určiť význam správania sa jednotlivcov. Manuálna práca teda môže byť pre niektorých ľudí prostriedkom na zarábanie peňazí, ktoré im zase umožňuje dosahovať rôzne ciele, ako je nákup potravín alebo oblečenia. Stravovanie v reštaurácii môže byť prostriedkom na nadviazanie obchodných vzťahov. Vedenie motorového vozidla môže byť prostriedkom na dosiahnutie konkrétneho cieľa. Jednotlivci fungujú v rámci prostriedkov a cieľov; na zabezpečenie koncov používajú rôzne prostriedky.



Z poznania, že jednotlivci sa usilujú o cieľavedomé činy, vyplýva, že príčiny vo svete ekonomiky vychádzajú z ľudských bytostí a nie z vonkajších faktorov. Napríklad, na rozdiel od všeobecného myslenia, výdavky jednotlivca na tovary a služby nie sú spôsobené príjmom ako takým. Vo svojom vlastnom jedinečnom kontexte sa každý jednotlivec rozhoduje, koľko z daného príjmu použije na spotrebu a koľko na investície.



Hoci je pravda, že jednotlivci pravdepodobne reagujú na zvýšenie svojich príjmov, reakcia nie je automatická. Každý jednotlivec posudzuje zvýšenie príjmu vzhľadom na konkrétny súbor cieľov, ktoré chce dosiahnuť. Môže sa rozhodnúť, že je pre neho výhodnejšie zvýšiť svoje investície do finančných aktív, ako zvýšiť spotrebu tovarov a služieb.







Ľudské konanie je vedomé a účelné, je určené, nie náhodné. Každý, kto sa proti tomu pokúša namietať, si protirečí, pretože sa zapája do cieľavedomého a vedomého konania, aby tvrdil, že ľudské činy nie sú vedomé a účelové.



Okrem toho, konanie jednotlivcov vychádza z reality. Podľa Murrayho Rothbarda nepoznáme a možno nikdy nebudeme vedieť s istotou napísať konečnú rovnicu, ktorá vysvetlí všetky elektromagnetické a gravitačné javy. Ale vieme, že ľudia konajú, aby dosiahli ciele. A tieto poznatky stačia na vypracovanie súboru ekonomickej teórie.



Tieto poznatky by mohli pomôcť ekonómom pochopiť pozorované aktivity jednotlivcov. Jednotlivec napríklad plánuje nadobudnúť tovary a služby, aby splnil cieľ udržania svojho života a blahobytu. Na dosiahnutie cieľa jednotlivec používa peniaze výmenou za tovary a služby. Keďže peniaze pochádzajú z najobchodovateľnejšej komodity, môžeme tiež odvodiť, že peniaze sú všeobecným prostriedkom výmeny. Jednotlivec teda vymieňa tovar za peniaze a potom peniaze za tovar, o ktorom verí, že podporí jeho život a blaho. Môžeme tiež usudzovať, že jednotlivec niečo za niečo vymieňa pomocou peňazí.



Priblížme si to na príklade falšovateľa, ktorý vygeneroval peniaze „z ničoho“. Peniaze si falšovateľ zabezpečil tak, že za ne nič nevymenil. Peniaze potom vymení za tovary a služby. To znamená, že falšovateľ vymenil nič za niečo. Prostredníctvom peňazí „z ničoho“ si falšovateľ odvádza bohatstvo od generátorov bohatstva. V dôsledku toho to oslabuje schopnosť tvorcov bohatstva vytvárať bohatstvo. To zase podkopáva proces vytvárania bohatstva. Okrem toho z toho môžeme vyvodiť, že akákoľvek organizácia alebo ktokoľvek, kto poskytuje platformu na zapojenie sa do výmeny ničoho za niečo, podkopáva proces vytvárania bohatstva.



Okrem toho vieme, že cena tovaru je suma peňazí zaplatená za tovar. Vieme tiež, že pri danom množstve tovaru musí nárast peňažnej zásoby, ak sú všetky ostatné veci nemenné, viesť k tomu, že za jednotku tovaru sa platí viac peňazí – zvýšenie cien tovarov.



Preto bez zvýšenia peňažnej zásoby, ak sú všetky ostatné veci rovnaké, nie je možné dosiahnuť všeobecné zvýšenie cien. Môžeme tiež usúdiť, že zvýšenie miery rastu peňazí „z ničoho nič“ vedie k aktivitám, ktoré by voľný trh bez prekážok nepodporoval. Pokiaľ miera rastu peňazí „zo vzduchu“ rastie, rôzne aktivity, ktoré sa objavili na strane druhej, by mohli prekvitať odklonením bohatstva od generátorov bohatstva.



Hneď, ako tempo rastu peňazí „z ničoho“ klesne, rôzne aktivity, ktoré sa objavili v dôsledku predchádzajúceho nárastu peňazí „z ničoho“, zažijú ťažké časy. S poklesom tempa rastu peňazí majú tieto aktivity teraz menšiu podporu – od tvorcov bohatstva sa im odvádza menej skutočného bohatstva. To, o čom tu hovoríme, je cyklus boom-pád. Navyše, vždy, keď sa vložia peniaze, začína to na konkrétnom trhu predtým, ako sa presunie na iné trhy. Je tam časový posun. To by nám zase mohlo poskytnúť informácie o budúcich udalostiach – ako sú cykly boom-pád a cenová inflácia.







Pre väčšinu jednotlivcov je hlavným cieľom zachovanie si života a pohody. Vieme, že na to, aby jednotlivec zostal nažive, musí konzumovať tovar v súčasnosti. To znamená, že jednotlivec musí preferovať spotrebu rovnakého koša tovarov v súčasnosti pred spotrebou v budúcnosti. To tiež znamená, že jednotlivec pripisuje košíku tovarov v súčasnosti väčšiu dôležitosť ako tomu istému košíku tovarov v budúcnosti. Jednotlivec, ktorý má dostatok tovaru na to, aby ho udržal nažive, pravdepodobne nebude uvažovať o investovaní alebo požičiavaní niektorého z týchto tovarov. V tejto situácii vyjadruje neobmedzenú preferenciu spotreby tovaru v súčasnosti pred spotrebou tovaru v budúcnosti. To znamená, že vyjadril neobmedzenú časovú preferenciu.



Keď sa zásoba bohatstva začína zväčšovať, jednotlivec pravdepodobne zváži investovanie a požičiavanie časti svojho bohatstva, pričom všetky ostatné veci zostávajú nezmenené. To znamená, že rozšírená zásoba tovaru umožňuje jednotlivcovi znížiť svoje časové preferencie. Alternatívne môžeme povedať, že jednotlivec znížil prémiu, ktorú pripisuje súčasnej spotrebe oproti budúcej spotrebe. Prémia je to, o čom je úrok. Prostredníctvom zmien úrokových sadzieb jednotlivci vydávajú firmám signály o svojich budúcich požiadavkách. Organizácia, akou je centrálna banka, ktorá manipuluje s týmito signálmi, vytvára v ekonomike zmätok, pretože spôsobuje, že firmy neposlúchajú pokyny jednotlivcov týkajúce sa ich budúcej spotreby.



Vezmime si príklad, keď rôzni experti radia centrálnej banke, aby zvyšovaniu cien tovarov a služieb čelila zvyšovaním úrokových sadzieb. Domnievame sa, že zdvíhanie úrokových sadzieb nie je tým správnym prostriedkom na boj proti nárastu dynamiky cien. Domnievame sa, že to podkope blahobyt jednotlivcov, pretože zvyšovanie úrokových sadzieb predstavuje manipuláciu so signálmi trhu. Aby bolo možné čeliť nárastu dynamiky cien, všetko, čo je potrebné, je ukončiť vytváranie peňazí „z ničoho“. V tomto ohľade je to nakupovanie aktív centrálnou bankou. Rovnako znižovanie úrokových sadzieb nie je vhodným prostriedkom na naštartovanie ekonomického rastu.



Zostať nažive znamená, že úroková sadzba musí byť kladná. Vyplýva to zo skutočnosti, že na to, aby jednotlivci zostali nažive, musia konzumovať v súčasnosti (mať kladnú časovú preferenciu). Kedykoľvek sa objaví negatívna trhová úroková miera, neznamená to, že teória pozitívnej časovej preferencie je chybná. Najpravdepodobnejšie je pozorovaný rozpor spôsobený zásahmi centrálnej banky do finančných trhov, ktoré spôsobili, že trhová úroková sadzba sa dostala do záporného pásma. Tento rozpor je vyriešený pomocou teórie, ktorá inštruuje, že ak chcete zostať nažive, časovo preferovaná úroková sadzba musí byť kladná.



Konečným rozhodcom je tu teoretický rámec a nie pozorované údaje. Údaje možno vysvetliť iba pomocou teórie. V tomto zmysle samotné pozorované údaje neposkytujú fakty o realite. Kedykoľvek komentátori komentujú údaje, používajú na to konkrétnu teóriu. Preto, aby sa potvrdila platnosť ich komentárov, je potrebné logické preskúmanie týchto teórií. Povedzme, že centrálna banka pristúpila k expanzívnej menovej politike. Mnohí komentátori to považujú za nevyhnutné na podporu hospodárskeho rastu a zlepšenie blahobytu jednotlivcov. Starostlivé skúmanie však odhalí, že ak sú všetky ostatné veci rovnaké, expanzívna menová politika musí viesť k oslabeniu procesu tvorby bohatstva a oslabeniu ekonomiky.