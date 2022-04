Migranti môžu zostať v Gabčíkove

dnes 14:16 -

Vyjadrenie nového vlastníka: "Účelové zariadenie v Gabčíkove naďalej umožní ubytovanie migrantov pre potreby štátu".

Gabčíkovo 25. apríla (TASR/OTS) - Slovenská technická univerzita v Bratislave po štyroch rokoch opakovania verejnej ponuky našla záujemcu na kúpu účelového ubytovacieho zariadenia STU v Gabčíkove. V novembri 2021 bola podpísaná záväzná zmluva o budúcej zmluve. Transakcia sa zavŕšila v roku 2022 podpisom príslušnej zmluvnej dokumentácie a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho.

Novým vlastníkom sa stala spoločnosť B.D.B. GROUP, s.r.o. so sídlom v Šamoríne. Objekt kupovala so zámerom jeho rekonštrukcie a rozvoja, s predpokladom využitia ako moderné ubytovacie kapacity pre potreby okolitých priemyselných parkov, príp. pre iné druhy bývania a s tým spojené služby, či pre zariadenia sociálnej starostlivosti a služieb regionálneho a štátneho významu. To všetko v kooperácii so spoluinvestormi, s ktorými aktuálne rozvíja plán investičného zámeru a ďalšieho postupu jeho realizácie.

Do procesu predaja nečakane zasiahla kríza na Ukrajine. Univerzita s vedomím a so súhlasom kupujúceho poskytla priestory ubytovacieho zariadenia Ministerstvu vnútra SR pre účely prechodného ubytovania osôb v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Vzhľadom na prehlbujúcu sa utečeneckú krízu spoločnosť B.D.B. GROUP, s.r.o. ako nový vlastník so spoluinvestormi citlivo prispôsobujú svoje plány týkajúce sa ubytovacieho zariadenia aby umožnili poskytnutie ubytovacích kapacít na tieto účely aj v ďalšom období.

Zástupcovia nového vlastníka sú v kontakte s príslušnými zložkami Ministerstva vnútra SR a ich vzájomné rokovania o podmienkach ďalšej spolupráce reflektujú na predpokladané potreby štátu pri zvládaní aktuálnej utečeneckej krízy a celkovej migračnej politiky. Žiadne nútené vysťahovanie osôb ubytovaných pod gesciou Ministerstva vnútra SR nehrozí.