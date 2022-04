Nákupy v metaverz: Prečo blockchainy a NFT nechránia virtuálne vlastníctvo

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:21 -

Prevládajúci, ale právne problematický názor medzi nadšencami kryptomien je, že NFT umožňujú skutočné vlastníctvo digitálnych položiek v metaverze z dvoch dôvodov: decentralizácia a interoperabilita. Tieto dve technologické funkcie viedli niektorých k tvrdeniu, že tokeny poskytujú nesporný dôkaz vlastníctva, ktorý možno použiť v rôznych metaverz aplikáciách, prostrediach a hrách. Kvôli tejto decentralizácii niektorí tiež tvrdia, že nákup a predaj virtuálnych položiek je možné uskutočniť na samotnom blockchaine za akúkoľvek cenu, ktorú chcete, bez povolenia akejkoľvek osoby alebo akejkoľvek spoločnosti.



Napriek týmto tvrdeniam je právne postavenie virtuálnych „majiteľov“ podstatne komplikovanejšie. V skutočnosti sa súčasné vlastníctvo metaverz aktív vôbec neriadi vlastníckym právom, ale skôr zmluvným právom. To, čo mnohé spoločnosti označujú „vlastníctvom“ v metaverze, nie je to isté ako vlastníctvo vo fyzickom svete a spotrebitelia sú vystavení riziku podvodu.



Keď si kúpite položku v metaverz, váš nákup sa zaznamená v transakcii na blockchaine, čo je digitálna účtovná kniha, ktorú nikto nekontroluje a v ktorej nemožno vymazať ani zmeniť záznamy o transakciách. Váš nákup vám priradí vlastníctvo NFT, čo je jednoducho jedinečný reťazec bitov. NFT uložíte v kryptopeňaženke, ktorú môžete otvoriť iba vy a ktorú „nosíte“ so sebou kamkoľvek v metaverze. Každý NFT je spojený s konkrétnou virtuálnou položkou.



Môžete sa domnievať, že keďže je vaša NFT vo vašej kryptopeňaženke, nikto vám nemôže vziať váš virtuálny byt, oblečenie alebo čarovnú paličku s podporou NFT bez prístupu k súkromnému kľúču vašej peňaženky. Z tohto dôvodu si veľa ľudí myslí, že NFT a digitálna položka sú jedno a to isté. Dokonca aj odborníci spájajú NFT s ich príslušným digitálnym tovarom a poznamenávajú, že keďže sú NFT osobným majetkom, umožňujú vám vlastniť digitálny tovar vo virtuálnom svete .



Keď sa však pripojíte k platforme metaverz, musíte najprv súhlasiť so zmluvnými podmienkami platformy, podmienkami používania alebo licenčnou zmluvou koncového používateľa. Ide o právne záväzné dokumenty, ktoré definujú práva a povinnosti používateľov a platformy. Bohužiaľ a nie je prekvapením, že zmluvné podmienky v skutočnosti takmer nikto nečíta. V jednej štúdii len 1,7 % používateľov našlo a spochybnilo „doložku o pridelení dieťaťa “ včlenenú do dokumentu o podmienkach služby. Všetci ostatní nevedomky odovzdali svoje prvorodené dieťa fiktívnemu poskytovateľovi on-line služieb.



Práve v týchto zdĺhavých a niekedy nezrozumiteľných dokumentoch platformy metaverz vysvetľujú právne nuansy virtuálneho vlastníctva. Na rozdiel od samotného blockchainu sú podmienky služby pre každú platformu metaverz centralizované a sú pod úplnou kontrolou jedinej spoločnosti. Pre zákonné vlastníctvo je to mimoriadne problematické.



Interoperabilita a prenosnosť sú definujúce vlastnosti metaverz, čo znamená, že by ste mali byť schopní prenášať svoj nerealitný virtuálny majetok – vášho avatara, vaše digitálne umenie, váš čarovný prútik, z jedného virtuálneho sveta do druhého. Dnešné virtuálne svety však nie sú navzájom prepojené a v samotnom NFT nie je nič, čo by ho označilo, povedzme, za čarovný prútik. V súčasnosti musí každá platforma prepojiť NFT so svojimi vlastnými digitálnymi aktívami.







Podľa podmienok služby nie sú zakúpené NFT a prijaté digitálne tovary takmer nikdy jedno a to isté. NFT existujú na blockchaine. Pozemok, tovary a postavy v metaverz na druhej strane existujú na súkromných serveroch s proprietárnym kódom so zabezpečenými, neprístupnými databázami.

To znamená, že všetky vizuálne a funkčné aspekty digitálnych aktív – práve tie funkcie, ktoré im dávajú akúkoľvek hodnotu – sa vôbec nenachádzajú v blockchaine. Tieto funkcie sú úplne kontrolované súkromnými platformami metaverz a podliehajú ich jednostrannej kontrole.



Vďaka svojim zmluvným podmienkam môžu platformy dokonca legálne vymazať alebo dať vaše položky preč odpojením digitálnych aktív od ich pôvodných identifikačných kódov NFT. V konečnom dôsledku, aj keď môžete vlastniť NFT, ktorý ste dostali s digitálnym nákupom, legálne nevlastníte ani samotné digitálne aktíva. Namiesto toho vám platformy iba poskytujú prístup k digitálnym aktívam a iba na čas, ktorý chcú.



Napríklad, v jeden deň môžete vlastniť digitálny obraz v hodnote 200 000 dolárov vo vašom byte v metaverz a na druhý deň sa vám môže stať, že vám bude zakázaný prístup na platformu metaverz a váš obraz, ktorý bol pôvodne uložený v jeho proprietárnych databázach, bude vymazaný. Presne povedané, stále by ste vlastnili NFT na blockchaine s jeho pôvodným identifikačným kódom, ale teraz je funkčne zbytočný a finančne bezcenný.



Aj keď je to síce nepríjemné, nie je to scenár pritiahnutý za vlasy. Pre platformovú spoločnosť to nemusí byť bystrý obchodný krok, ale v zákone nie je nič, čo by tomu bránilo. Podľa podmienok používania a prémiových podmienok používania NFT, ktorými sa riadi aj virtuálna nehnuteľnosť v hodnote 4 milióny dolárov zakúpená na The Sandbox, si spoločnosť metaverz – podobne ako mnohé iné platformy NFT a metaverse – vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ukončiť vašu schopnosť používať platformu, alebo dokonca prístup k zakúpeným digitálnym aktívam.







Ak sa The Sandbox „primerane domnieva“, že ste sa zapojili do niektorej zo zakázaných činností platformy, ktoré si vyžadujú subjektívne úsudky o tom, či ste zasahovali do „užívania“ platformy iným, môže okamžite pozastaviť alebo zrušiť váš používateľský účet a odstrániť vaše obrázky NFT a popisy zo svojej platformy. Môže to urobiť bez akéhokoľvek upozornenia alebo zodpovednosti voči vám.



V skutočnosti si The Sandbox v týchto prípadoch dokonca nárokuje právo okamžite skonfiškovať všetky NFT, o ktorom sa domnieva, že ste ich získali v dôsledku zakázaných činností. Ako by sa dokázalo úspešne skonfiškovalo NFT založené na blockchaine, je technologickou záhadou, no vyvoláva to ďalšie otázky ohľadom virtuálneho vlastníctva.



Akoby tieto klauzuly neboli dostatočne alarmujúce, mnohé platformy metaverz si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť svoje zmluvné podmienky s malým alebo žiadnym upozornením. To znamená, že používatelia budú musieť neustále obnovovať a znova čítať podmienky, aby sa uistili, že sa nezapoja do žiadneho nedávno zakázaného správania sa, ktoré by mohlo viesť k vymazaniu ich „zakúpených“ aktív alebo dokonca celých účtov.



Samotná technológia nevydláždi cestu skutočnému vlastníctvu digitálnych aktív v metaverze. NFT nemôžu obísť centralizovanú kontrolu, ktorú platformy v súčasnosti majú a budú mať podľa svojich zmluvných podmienok služby. V konečnom dôsledku je potrebná právna reforma spolu s technologickými inováciami, kým metavesmír dospeje do toho, čím sľubuje, že sa stane.