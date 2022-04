Rusko plánuje výstavbu zásobníkov ropy a nové exportné odbytiská

dnes 13:01 -

Rusko pracuje na výstavbe zásobníkov ropy a na nových vývozných odbytiskách. Cieľom je zmierniť sankcie uvalené západnými krajinami na Rusko za jeho vojnu na Ukrajine, ktoré zasiahli aj vývoz ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Rusko nemá veľké ropné zásobníky, ktoré by v súčasnej situácii umožnili krajine väčšiu flexibilitu v oblasti produkcie a exportu. Ako však pre médiá povedal štátny tajomník ministerstva energetiky Pavel Sorokin, niektoré firmy už na týchto projektoch pracujú.

Šéf Štátnej komisie Ruskej federácie pre nerastné zdroje Igor Špurov k tomu dodal, že Rusko by mohlo vytvoriť zásobníky napríklad v podzemných soľných jaskyniach na východnej Sibíri, ďalej v oblasti Uralu či v Povolžskom regióne. Výstavba takýchto skladovacích zariadení by mohla trvať štyri roky.

Navyše, v súvislosti so sankciami ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň vláde nariadil, aby do 1 júna predstavila plán, ktorý by okrem iného zahrnoval aj rozšírenie prepravnej infraštruktúry do krajín Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie a Tichomoria. Okrem toho, na separátnej schôdzke v rámci hornej komory ruského parlamentu Sorokin uviedol, že Rusko by mohlo vybudovať dodatočnú infraštruktúru na vývoz ropy v prístavoch Murmansk a Indiga.