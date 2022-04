Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 16. týždni 2022:Peking 18. apríla - Ekonomika Číny vzrástla v 1. kvartáli výraznejšie, než v predchádzajúcom štvrťroku a rast bol výraznejší aj v porovnaní s očakávaniami analytikov. Hrubý domáci produkt (HDP) Číny vzrástol v 1. kvartáli medziročne o 4,8 %, uviedol v pondelok čínsky štatistický úrad. Na porovnanie, v poslednom štvrťroku minulého roka vzrástla ekonomika o 4 %.Washington 18. apríla - Svetová banka (SB) výrazne zhoršila svoju prognózu rastu svetovej ekonomiky v tomto roku, keď ju skresala takmer o celý percentuálny bod. Dôvodom je invázia Ruska na Ukrajinu. Uviedol to v pondelok prezident Svetovej banky David Malpass. SB najnovšie odhaduje rast svetovej ekonomiky v tomto roku na úrovni 3,2 %. Pôvodný odhad uvádzal rast o 4,1 %.Washington 19. apríla - Medzinárodný menový fond (MMF) pre ruskú vojnu proti Ukrajine znížil prognózy rastu svetovej ekonomiky na tento aj budúci rok. MMF aktuálne počíta v roku 2022 aj v roku 2023 s expanziou svetového hrubého domáceho produktu (HDP) o 3,6 % po náraste o 6,1 % v roku 2021. To je o 0,8 percentuálneho bodu, respektíve o 0,2 percentuálneho bodu menej v porovnaní s januárovými predpoveďami.Brusel 20. apríla - V Európskej únii sa v marci predalo približne 844.000 áut, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje pokles o viac než pätinu. Uviedlo to v stredu Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). Dôvodom sú podľa združenia pretrvávajúce problémy v dodávateľskom reťazci, ktoré ešte skomplikovala vojna na Ukrajine.Luxemburg 21. apríla - Inflácia v eurozóne sa v marci zrýchlila o niečo menej, než sa predpokladalo, ale aj tak sa dostala na nové rekordné maximum. Vojna na Ukrajine a sankcie proti Rusku totiž spôsobili výrazné zdraženie energií. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 7,4 % po náraste o 5,9 % vo februári, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. Na porovnanie v marci 2021 sa medziročná miera inflácie v eurozóne nachádzala na 1,3 %.Frankfurt nad Mohanom 22. apríla - Nemeckej ekonomike hrozí, že tento rok klesne takmer o 2 %, ak vojna na Ukrajine eskaluje a embargo na ruské uhlie, ropu a plyn zasiahne dodávateľov energií a priemysel. Uviedla to v piatok centrálna banka Bundesbank. Vo svojej mesačnej správe odhadla, že embargo na ruské fosílne palivá povedie k zníženiu výkonu ekonomiky o približne 5 percentuálnych bodov v porovnaní s marcovým základom.