Trhy klesajú, obávajú sa dupnutia na brzdu

USA čaká ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb

Akcie na Wall Street skončili nižšie a NASDAQ klesol vo štvrtok o viac ako 2 %. Investori takto reagovali na predstaviteľov FEDu, ktorí naznačili ďalšie agresívne zvyšovanie úrokových sadzieb v tomto roku. Ako vyhlásil guvernér Powell, zvýšenie úrokových sadzieb o 0,5 % bude „na stole“, keď sa stretne americká centrálna banka. Stretnutie je naplánované na 3 - 4. mája. Bežné býva zvyšovanie o 0,25 %. „Keďže však inflácia dosahuje zhruba trojnásobok 2 %-ného cieľa Fedu, je vhodné postupovať trochu rýchlejšie,“ dodal Powell.



Spolu s ďalšími predstavitelia Fedu sa vyjadril, že chcú čo najrýchlejšie získať kontrolu. Tým hovoria trhu, že budú agresívnejšie zvyšovať úrokové sadzby. Prezidentka Federálneho rezervného systému v San Franciscu - Mary Dalyová uviedla, že podporuje cieľ Americkej centrálnej banky dosiahnuť základnú sadzbu na 2,5 % do konca tohto roka. V preklade to znamená, že centrálna banka sa z v obavách z inflácie rozhodla viac zatlačiť na brzdu ekonomiky. Tieto správy akciové trhy vnímajú vo všeobecnosti negatívne, preto sme mali možnosť vidieť aj ich pokles.





Graf 1: Porovnanie úrokových sadzieb a porovnanie inflácie U.S.



Odpojenie od ruských energií by poslalo Nemecko do recesie

Nemecko bude čeliť recesii, ak vojna na Ukrajine povedie k zákazu energií z Ruska. Vyhlásila to Bundesbank, ktorá predpovedá, že nemecká produkcia by sa tento rok mohla znížiť celkovo o takmer 2 %.



Výskumné ústavy poskytujúce poradenstvo nemeckej vláde ešte minulý týždeň uviedli, že zastavenie dodávok ruských energií by bol nákladný krok a najväčšej európskej ekonomike by spôsobil škody v priebehu nasledujúcich 2 rokov na úrovni približne 220 miliárd eur. To je ekvivalent 6,5 % ročnej produkcie. Bundesbank uviedla, že nemecká ekonomika v prvom štvrťroku „viac-menej stagnovala“ a dodala, že ekonomické dôsledky vojny na Ukrajine sú zatiaľ neisté a závisia od toho, ako sa situácia vyvinie.



Nemecká centrálna banka vo svojej mesačnej správe uviedla, že očakáva pokles produkcie o približne 5 % v porovnaní s marcovým odhadom. Bundesbank predpokladá, že zatiaľ čo straty v nasledujúcich rokoch by mali byť o niečo menšie, najmä ak budú ruské dodávky energie postupne nahradené a dodatočný efekt sa zmierni, priemyselná aktivita v roku 2024 však bude stále výrazne nižšia ako pred konfliktom.





Graf 2: Dopad vojny na Ukrajine na nemeckú produkciu



Čo prinesie ďalší týždeň?

Nový týždeň prinesie niekoľko zaujímavých výsledkov. Jedným z nich budú výsledky HDP z USA za 1Q, ktoré sa očakávajú na úrovni 1,0 % vs. 6,9 % za minulý kvartál. Bude zverejnená aj európska inflácia za apríl, ktorá sa očakáva na úrovni 7,5 % vs. 7,4 % v marci.