So žiadosťou o pridelenie regulovanej ceny treba osloviť priamo dodávateľa

dnes 15:01 -

Správcovia bytových domov s plynovými kotolňami a domovy sociálnych služieb (DSS) môžu do konca apríla požiadať dodávateľov o pridelenie regulovanej ceny plynu, v prípade DSS aj o pridelenie regulovanej ceny elektriny na rok 2023. Na žiadosť neexistuje žiadny formulár, no je treba osloviť priamo dodávateľov plynu a elektriny poskytujúcich univerzálnu službu, upozornil v piatok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

ÚRSO pre záujemcov o zaradenie do regulácie cien energií zverejnil niekoľko základných informácií. Spresnil, že nárok na zaradenie medzi regulované subjekty majú bytové domy s vlastnou plynovou kotolňou, ale aj prevádzkovatelia zariadenia sociálnych služieb zapísaných do registra sociálnych služieb alebo prevádzkovatelia zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za predpokladu, že platnosť ich aktuálne platnej zmluvy na dodávku elektriny a plynu s neregulovanou cenou nepresiahne koniec roka 2022.

Žiadosť o zaradenie do regulácie a záujem o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom na nasledujúci kalendárny rok by mali odberatelia podať tak, aby mohli preukázať, že bola doručená v zákonnej lehote do konca apríla.

Predseda ÚRSO Andrej Juris však upozornil, že súčasné extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny energií môžu mať zásadný vplyv na regulované ceny elektriny a plynu na budúci rok. "Preto odporúčame dotknutým zraniteľným odberateľom dôsledne zvážiť svoje rozhodnutie vo veci voľby regulovanej ceny elektriny alebo plynu na rok 2023. Trhové ceny energií sa neustále menia a regulovaná cena v budúcnosti nemusí automaticky znamenať, že bude pre nich aj výhodnejšia," uviedol Juris.