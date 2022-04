Dôsledky vojny ovplyvnia firmy a ich dodávateľské reťazce

dnes 13:46 -

Dôsledky vojny na Ukrajine ovplyvnia aj dodávateľské reťazce, svet sa odkláňa od globalizácie. Myslí si to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Ján Oravec. Je preto podľa neho dôležité zintenzívniť vzťahy v rámci EÚ. Povedal to pri príležitosti štvrtkového (21. 4.) biznis fóra medzi slovenskými a talianskymi firmami, ktoré v Ríme otvorila prezidentka Zuzana Čaputová.

Oravec tvrdí, že vzhľadom na vojnu prídu mnohé firmy o trhy, na ktoré boli zvyknuté. "Mnohé firmy budú musieť zásadným spôsobom zmeniť svoje dodávateľské reťazce, pretože či už dodávali alebo odoberali komodity z Ukrajiny, Bieloruska či Ruska, alebo niektoré komodity či produkty dopravovali cez územie týchto krajín, je jasné, že vzhľadom na túto situáciu robia všetky firmy prispôsobenie svojho biznis modelu," priblížil štátny tajomník MH.

Svet podľa neho speje k tomu, že sa odkláňa od globalizácie. "Logistika sa tak predraží, že do budúcnosti bude pre firmy výhodnejšie hľadať miestne riešenia, čiže čo najbližšie miestnemu trhu, na ktorom pôsobia," dodal. Očakáva preto, že sa výrazne zintenzívnia vzťahy v rámci EÚ. Pripomenul, že logistika bola vyvinutá tak, že kontajnerová doprava bola lacná, čo firmy využívali. V dôsledku vojny dochádza podľa neho k predražovaniu a dramatickým spôsobom narastajú náklady dopravy. Tieto modely budú podľa neho oveľa menej využívané.

Generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Peter Blaškovitš si vie predstaviť spoluprácu s talianskymi firmami najmä v nových technológiách, ktoré nám chýbajú. "Dnes v rámci Európy musíme omnoho silnejšie spolupracovať, keďže sme boli príliš závislí od trhov, ktoré nám odišli, či už je to ruský trh, ale aj obmedzené dodávky z Číny," povedal novinárom počas biznis fóra. Treba sa podľa neho obracať na európskych partnerov. "Ak tu pôsobia výrobcovia riešení pre solárnu energiu, bolo by dobré sa obracať týmto smerom, aby sme sa nemuseli obracať na krajiny, kde je dnes nedostatok alebo platia sankcie," dodal.

Taliansko avizuje kontrakty na dovoz plynu s viacerými africkými krajinami. Cieľom je znížiť závislosť od dovozu energií z Ruska. Oravec v tejto súvislosti pripomenul, že doprava plynu z Talianska k nám by bola možná, no treba sa pozerať na kapacity. "Treba si uvedomiť, že všetky krajiny sú v rovnakej situácii, všetky vlády uvažujú rovnako ako slovenská. Teoreticky tu táto možnosť je, prakticky bude dôležité, aké sú tie kapacity, ktoré sú k dispozícii, aké limity budú mať," vyhlásil. "Síce môžeme povedať, že doprava je možná, akurát bude ´vybookovaná´ inými krajinami," pripomenul s tým, že preto sa treba stretávať a aktívne sa uchádzať o to, aby sme boli medzi krajinami, ktoré by mohli využívať takýto spôsob dopravy plynu.