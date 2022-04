V jednote je sila: Sankcie voči Rusku vychádzajú bolestivejšie pre agresora ako pre EÚ

Zdroj: voxeu

Foto: getty images

dnes 0:40 -

Po invázii Ruska na Ukrajinu boli prvé sankcie zo strany EÚ a medzinárodného spoločenstva diplomatické a finančné. Pokračovanie vojny viedlo niekoľko krajín k rozšíreniu rozsahu sankcií smerom k tým obchodným. A hoci sú tieto sankcie bezprecedentné, sú jednoznačne nedostatočné, pretože ruská ekonomika sa naďalej teší stabilnému toku príjmov z predaja ropy, plynu a uhlia.

Podľa Eurostatu predstavoval ruský dovoz energie do EÚ v roku 2021 približne 99 miliárd EUR a 62 % tvoril dovoz z Ruska. S vojnou cena energií prudko vzrástla. Dnes platí EÚ Rusku za ropu asi 640 miliónov eur denne a 360 miliónov eur za prepravovaný zemný plyn. To by sa malo porovnať s nákladmi Ruska na jeden deň vojny na Ukrajine, ktoré sa odhadujú na 0,65 miliárd (Centrum pre hospodársku obnovu 2022). Energetická závislosť EÚ od Ruska je nepochybne jej Achillovou pätou a je najsilnejšou ekonomickou pákou Ruska. To sa musí zmeniť.

Neochota uvaliť embargo na ruskú energiu je založená na názore, že pre firmy a domácnosti by neexistovala žiadna alternatíva k ruskej energii. Tento nedostatok substitúcie by mal za následok veľmi vysoké náklady pre EÚ a potenciálne vyššie ako náklady, ktoré znáša Rusko. Tento extrémny názor neberie do úvahy možnosti substitúcie v rôznych štádiách hospodárskej činnosti, jednoducho by to viedlo k poklesu výroby, ktorý by sa presne rovnal množstvu stratenej energie. Našťastie je realita menej zjednodušená: náhrady energie sa dajú nájsť, alebo medziprodukty, ktoré nespotrebúvajú energiu (alebo sú energeticky menej náročné), môžu ponúkať aj noví dodávatelia. Okrem toho sa spotrebiteľský dopyt môže posunúť smerom k inému tovaru, ak sa tento energetický tovar stane príliš drahým alebo už nespĺňa potreby. História je plná príkladov, v ktorých sú takéto substitučné mechanizmy zavedené.

Ako môžeme posúdiť ekonomické účinky embarga s prihliadnutím na všetky možnosti substitúcie a úpravy cien na všetkých trhoch?

Základným problémom tohto typu hodnotenia je, že politika embarga mení globálny výrobný reťazec s kaskádovými účinkami špecifickými pre každú krajinu. Na základe modelu, ktorý vyvinuli Baqaee a Fahri sa tímy výskumníkov nedávno pokúsili kvantifikovať účinky embarga na ruský dovoz na úrovni EÚ pre Nemecko, Francúzsko a širšiu skupinu krajín. Priemerné náklady na embargo v EÚ sa rovnajú -0,7 % zníženiu hrubých národných výdavkov (HNE) (spotreba domácností, investície a verejné výdavky) za rok a na obyvateľa, so silnou heterogenitou siahajúcou od -5,3 % pre Litvu do +0,2 % pre Luxembursko. Nemecko a Francúzsko zaujímajú stredné pozície so stratami okolo -0,3 % a -0,2 %. Konkrétne by priemerné náklady na rok a obyvateľa boli asi 535 EUR pre Rusa a 230 EUR pre Európana.



Intenzita sankcií sa líši v závislosti od počtu krajín, ktoré ich uplatňujú, a podľa toho, či majú vplyv len na dovoz alebo na dovoz aj vývoz. Z veľmi krátkodobého hľadiska vedci predpokladajú, že je veľmi ťažké nahradiť vstupy inými vstupmi: elasticita zachovaných substitúcií je trikrát nižšia ako bežné odhady, čo je veľmi konzervatívny predpoklad. Následne zvážili šesť rôznych scenárov. Prvé dva sa týkajú iba dovozu a sústreďujú sa na embargo zo strany EÚ a krajín „nepriateľských“ k Rusku. V týchto prvých dvoch scenároch sa predpokladá prísne embargo na všetok dovoz z Ruska (vrátane energie), pretože nové sankcie EÚ okrem energetiky (uhlia) zakazujú dovoz mnohých ďalších komodít a produktov, ako je drevo, hnojivá, cement, gumové výrobky a pod. To vedie k nadhodnoteniu nákladov na embargo proti ruskej energetike v užšom zmysle slova, ale približuje sa to súčasnému stavu sankcií. Posledné štyri scenáre zahŕňajú dovoz aj vývoz, teda úplné vylúčenie z obchodných vzťahov s Ruskom pre krajiny, ktoré stoja za sankciami. Oproti prvým dvom scenárom sú tieto reálnejšie v tom, že zohľadňujú aj exportné obmedzenia, ktoré sú súčasťou sankčného balíka. Napríklad piaty súbor reštriktívnych opatrení voči Rusku zakazuje vývoz mnohých high-tech produktov, na ktorých je Rusko veľmi závislé, ako sú kvantové počítače, pokročilé polovodiče alebo citlivé prístroje.

Poznámka: Údaje predstavujú náklady Ruska na obmedzenia medzinárodného obchodu podľa šiestich rôznych scenárov ako percento hrubých národných výdavkov (GNE).

(I) obchodné obmedzenia sa vzťahujú len na dovoz

(I&E) obchodné obmedzenia sa vzťahujú na dovoz aj vývoz.



Ak sa teda sankcie týkajú iba dovozu a prijímajú sa na úrovni EÚ, GNE sa zníži o 2,27 %, zatiaľ čo ak sa týkajú dovozu aj vývozu a ak je medzinárodná koordinácia dokonalá, vnútroštátne výdavky sa znížia o 33 %. Náklady pre Rusko sú teda 14-krát vyššie. Tento posledný scenár je zjavne nereálny, ale ukazuje, že medzinárodná koordinácia je veľmi dôležitá. V obmedzenejšom a politicky realistickejšom rámci, kde je Rusko vylúčené z medzinárodného obchodu s výnimkou Číny a Indie, je pokles GNE stále značne veľký a predstavoval by približne -28 %. To ukazuje, že v jednote je sila. Napokon, v realistickejšom prípade, keď sú obmedzenia koordinované na úrovni nepriateľských štátov, je strata -11,29 %, päťkrát väčšia, ako keď EÚ koná izolovane.



Európska komisia, ktorá má na starosti vypracovanie nového súboru sankcií, sa snaží o ďalšie obmedzenie dovozu z Ruska, najmä ropy a plynu. Niektoré krajiny, vrátane Nemecka a Rakúska, sú proti tomuto novému kolu sankcií z dôvodu, že by boli príliš nákladné z dôvodu ich veľkej závislosti od ruskej energie.



Poznámka: Tento údaj predstavuje náklady EÚ na obmedzenia medzinárodného obchodu ako percento hrubých národných výdavkov (GNE).

(I) obchodné obmedzenia sa vzťahujú len na dovoz

(I&E) obchodné obmedzenia sa vzťahujú na dovoz aj vývoz. Napríklad Svet - [Čína, India] (I&E) naznačuje, že obchodné obmedzenia sa prijímajú na svetovej úrovni s výnimkou Číny a Indie a týkajú sa dovozu aj vývozu.



Zdá sa, že náklady, ktoré znáša EÚ, sú podstatne menšie ako náklady, ktoré znáša Rusko, bez ohľadu na zvolený scenár. Okrem toho sú tieto náklady globálne stabilné a predstavujú priemernú stratu 0,77 % v GNE. Medzinárodná koordinácia sankcií teda znamená oveľa vyššie náklady pre Rusko, no čo je dôležitejšie, znamená takmer rovnaké (a dostupné) náklady pre EÚ.



Relatívne náklady na sankcie sa výrazne zvyšujú, keďže sa posilňuje medzinárodná koordinácia. V najreštriktívnejšom scenári by embargo stálo Rusko trikrát toľko, čo by stálo EÚ, zatiaľ čo v najextrémnejšom scenári by to Rusko stálo 41-krát toľko. Napokon, v realistickejšom prípade koordinácie na úrovni nepriateľských štátov by boli náklady pre Rusko 13-krát vyššie.



Keď Európska komisia diskutuje o šiestom kole sankcií, rozhodnú demokracie o embargu na ruskú ropu a plyn? Zatiaľ čo sa zdá, že USA uprednostňujú túto možnosť, nezhody sú v rámci EÚ výraznejšie z dôvodu väčšej energetickej závislosti. Na základe najnovšieho vývoja v medzinárodnej makroekonomiky ale tieto hodnotenia ukazujú, že straty pre Rusko sú dôležitejšie a neúmerné stratám pre EÚ, ktoré sú vzhľadom na stávky zvládnuteľné. Ešte dôležitejšie je, že výsledky ukazujú, že účinnosť sankcií v rozhodujúcej miere závisí od medzinárodnej koordinácie. Príslovie, že v jednote je sila, nebolo nikdy relevantnejšie.